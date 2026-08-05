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Moda

Dua Lipa lleva los flecos al centro de la conversación con el vestido que marcará el otoño 2026

El diseño de Ferragamo que la cantante eligió para la premiere de One Night Only en Nueva York reúne varios de los códigos que dominarán la próxima temporada: movimiento, minimalismo y una nueva forma de interpretar el vestido de noche

Agosto 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Dua Lipa lleva los flecos al centro de la conversación con el vestido que marcará el otoño 2026

Getty images

Los flecos vuelven a ocupar un lugar protagonista en las colecciones de otoño-invierno, pero con un lenguaje muy distinto al de otras décadas. Ya no aparecen como un recurso maximalista ni como un guiño exclusivo a los años veinte; ahora forman parte de siluetas depuradas donde el movimiento sustituye al exceso. El vestido que Dua Lipa eligió para la premiere de One Night Only en Nueva York resume esa transformación y anticipa una de las direcciones más claras de la temporada Otoño-Invierno 2026.

Un vestido que habla del nuevo glam

Para la presentación de la película protagonizada por su esposo, Callum Turner, Dua Lipa apareció con un diseño negro de Ferragamo, estilizado por Lorenzo Posocco. La pieza combinaba un escote halter de líneas limpias con una falda de flecos largos que aportaba textura y dinamismo sin romper la sobriedad del conjunto.
El resultado fue una propuesta que evitó los recursos habituales de la alfombra roja. No hubo bordados excesivos, aplicaciones brillantes ni grandes volúmenes. El protagonismo quedó en la construcción del vestido y en la manera en que los flecos transformaban cada movimiento de la cantante.

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Los flecos cambian de significado

Durante años, este acabado estuvo asociado al estilo flapper, a la estética bohemia o a la inspiración western. Las pasarelas de 2026, sin embargo, han planteado otra lectura.
Firmas como Ferragamo han comenzado a utilizar los flecos como un elemento arquitectónico capaz de modificar la silueta sin añadir peso visual. En lugar de decorar la prenda, generan ritmo y profundidad, convirtiéndose en parte esencial de su estructura.
Ese cambio también responde a una evolución en el gusto de las insiders. Después de varias temporadas dominadas por prendas minimalistas y acabados impecables, la industria busca introducir movimiento sin abandonar la limpieza de las líneas.

El negro vuelve a convertirse en protagonista

Otro aspecto relevante del look de Dua Lipa es la elección del color. Mientras los tonos mantequilla, el rosa empolvado y las gamas metálicas dominaron buena parte de las colecciones recientes, el negro recupera protagonismo como símbolo de sofisticación.
En este caso, el color permitió que toda la atención se concentrara en la construcción del vestido. Los flecos, lejos de competir con el diseño, se integraron en una propuesta monocromática donde cada detalle cumplía una función específica. Esta combinación responde a una tendencia cada vez más visible: prendas visualmente sencillas que revelan su complejidad únicamente cuando entran en movimiento.

Menos adornos, más diseño

El estilismo también refleja otro cambio importante en las alfombras rojas. Cada vez más celebridades apuestan por piezas cuya fuerza reside en el patronaje y la confección, dejando la joyería y los accesorios en un segundo plano.
Dua Lipa acompañó el vestido con un peinado de cola alta, maquillaje en tonos neutros y joyas discretas, una decisión que permitió que la silueta hablara por sí sola. Es una estrategia que varias casas de lujo han adoptado en sus presentaciones más recientes: reducir los elementos decorativos para destacar el trabajo del diseño.

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Dua Lipa lleva los flecos al centro de la conversación con el vestido que marcará el otoño 2026

Getty images

Una tendencia que trasciende la alfombra roja

Aunque el vestido pertenece a un contexto de gala, la reinterpretación de los flecos no se limita a las noches de estreno. Esta temporada comienzan a aparecer en faldas midi, vestidos de punto, bolsos e incluso abrigos ligeros, lo que demuestra que el recurso se adapta con facilidad al guardarropa cotidiano.
Su regreso también responde al deseo de incorporar piezas con mayor dinamismo en una temporada donde predominan las siluetas rectas y las estructuras depuradas. Los flecos aportan movimiento sin alterar la esencia minimalista que continúa definiendo buena parte de las colecciones de lujo.

Dua Lipa Ferragamo
Eurídice Aiymet Garavito García
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