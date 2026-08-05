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Moda

Llega a México la maison francesa que transformó el traje de baño en una pieza de lujo

Con más de cinco décadas de historia, ERES aterriza en México con sus colecciones Spring/Summer 2026 de swimwear y lencería, una propuesta que ha convertido el minimalismo francés en un referente del lujo contemporáneo

Agosto 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Llega a México la maison francesa que transformó el traje de baño en una pieza de lujo

Eres Cortesía

Durante décadas, el traje de baño dejó de ser una prenda exclusivamente funcional para convertirse en una extensión del clóset de lujo. Mucho antes de que el lujo silencioso dominara la conversación en la industria, ERES ya defendía una estética basada en la precisión del corte, la calidad de los materiales y una elegancia que no depende de logotipos. Ahora, esa visión llega a México con las colecciones Spring/Summer 2026 de swimwear y lencería.
Fundada en París en 1968, ERES ha construido una identidad propia dentro del universo del lujo francés. Su propuesta parte de una premisa sencilla: crear prendas que acompañen el movimiento natural del cuerpo sin sacrificar sofisticación. Esa filosofía ha convertido a la maison en un referente para quienes buscan piezas atemporales que trascienden las temporadas.

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Una firma que redefinió el traje de baño de lujo

Hablar de ERES es hablar de una marca que ayudó a transformar la percepción del traje de baño. Sus diseños eliminaron elementos innecesarios para concentrarse en la arquitectura de la prenda: cortes precisos, tejidos exclusivos y una confección que busca adaptarse al cuerpo como una segunda piel.
Cada colección se desarrolla en el estudio creativo de la maison, ubicado dentro del 19M, el espacio impulsado por CHANEL para preservar y promover los Métiers d’Art franceses. Desde allí, patronistas, modelistas y especialistas trabajan cada diseño con un enfoque artesanal que permite controlar todo el proceso creativo, desde el primer boceto hasta el prototipo final.
Esta forma de trabajar explica por qué ERES continúa siendo una de las pocas maisons que mantienen un desarrollo completamente integrado, donde el diseño y la confección avanzan de la mano.

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Llega a México la maison francesa que transformó el traje de baño en una pieza de lujo

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Swimwear SS26: elegancia que acompaña el movimiento

La colección de baño para Primavera-Verano 2026 reafirma el ADN de la firma. Lejos de responder a tendencias pasajeras, propone siluetas limpias, tejidos técnicos y una paleta cromática pensada para permanecer vigente más allá de una sola temporada.
Bikinis y trajes de baño de una pieza privilegian la comodidad sin renunciar a la sofisticación. Los materiales exclusivos desarrollados por ERES ofrecen elasticidad, resistencia y un ajuste preciso que acompaña el movimiento del cuerpo con naturalidad, una característica que ha distinguido a la maison desde sus primeros diseños.
Bajo el concepto Les Escales, la colección encuentra inspiración en destinos donde el tiempo parece desacelerarse. Lino fluido, transparencias sutiles y una gama de tonos suaves evocan un guardarropa pensado para viajar, descansar y disfrutar del verano con una elegancia relajada.

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La misma filosofía llevada a la lencería

La llegada de ERES a México también incluye su colección de lencería Spring/Summer 2026, una categoría que traslada la experiencia adquirida en el diseño de trajes de baño al universo de la ropa interior.
Desde sus inicios, la maison apostó por una construcción distinta a la de la lencería tradicional. En lugar de depender de copas rígidas o estructuras visibles, sus prendas encuentran el soporte en la precisión del patronaje, la elasticidad de los materiales y el equilibrio de las proporciones.
Encajes franceses, sedas, tules y microfibras desarrollados específicamente para la firma dan forma a una colección que privilegia la comodidad tanto como la estética. El resultado son prendas ligeras que buscan acompañar el cuerpo con naturalidad y ofrecer una sensación de libertad durante todo el día.

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Más que una colección, una forma de entender el lujo

La llegada de ERES al mercado mexicano también refleja el interés de las grandes maisons por un consumidor que valora cada vez más la calidad de la confección, el diseño duradero y las piezas capaces de permanecer en el guardarropa durante años.
En una industria donde las tendencias cambian a gran velocidad, la firma francesa mantiene una visión constante: crear prendas que no dependan de una temporada para conservar su vigencia. Esa combinación de artesanía, innovación y diseño explica por qué, más de medio siglo después de su fundación, ERES sigue siendo uno de los nombres más respetados dentro del lujo francés.

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