Treinta años después, los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere se reúnen en una alfombra roja

Tres décadas después de que Cindy Crawford y Richard Gere protagonizaran uno de los romances más comentados de Hollywood, sus hijos vuelven a unir sus caminos, esta vez frente a las cámaras. Kaia Gerber y Homer Gere comparten elenco en The Shards, la nueva serie producida por Ryan Murphy, y su reciente aparición juntos durante la premiere en Nueva York despertó inevitablemente la nostalgia entre los seguidores de ambas estrellas.

La imagen de los jóvenes posando en la alfombra roja recordó una de las historias de amor más emblemáticas de los años noventa, aunque ahora el protagonismo pertenece a una nueva generación.

Kaia Gerber y Homer Gere comparten pantalla por primera vez

The Shards es un thriller ambientado en la década de los ochenta que sigue a un grupo de adolescentes cuya aparente vida perfecta comienza a desmoronarse tras una serie de sucesos inquietantes. En este proyecto, Kaia Gerber y Homer Gere trabajan juntos por primera vez, marcando un curioso encuentro entre dos apellidos que forman parte de la historia reciente de Hollywood.

La serie llegará a Disney+ el próximo 5 de agosto y representa una de las producciones más esperadas de Ryan Murphy para este año.

Kaia Gerber continúa consolidando su carrera como actriz

Aunque Kaia Gerber alcanzó la fama como modelo, siguiendo los pasos de su madre, en los últimos años ha ampliado su trayectoria en la actuación.

Después de participar en producciones como Babylon y Palm Royale, la hija de Cindy Crawford suma The Shards a una carrera que cada vez gana más presencia en la industria audiovisual. Su participación confirma que su interés por el cine va mucho más allá de las pasarelas.

Kaia Gerber, Homer Gere y Hayes Warner Jamie McCarthy/Getty Images

El debut de Homer Gere en la actuación

Para Homer Gere, hijo de Richard Gere y la actriz y modelo Carey Lowell, esta producción representa un momento importante: es su debut como actor.

Hasta ahora había mantenido un perfil discreto, alejándose del foco mediático, aunque en los últimos años acompañó a su padre en importantes eventos internacionales, incluidos los festivales de cine de Cannes y Venecia.

Graduado en Psicología y Artes Visuales por la Universidad de Brown, Homer Gere parece iniciar una nueva etapa profesional siguiendo el camino que convirtió a Richard Gere en una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense.

El romance de Cindy Crawford y Richard Gere que marcó los años 90

La presencia de Kaia Gerber y Homer Gere en la misma producción ha reavivado el interés por la relación que mantuvieron sus padres.

Cindy Crawford y Richard Gere comenzaron su romance a finales de los años ochenta y contrajeron matrimonio en 1991. Durante varios años fueron considerados una de las parejas más icónicas del entretenimiento, hasta que anunciaron su separación en 1995, poniendo fin a su matrimonio de manera cordial y sin grandes controversias públicas.

Aunque sus vidas siguieron caminos distintos, la coincidencia de sus hijos en un mismo proyecto ha generado una inesperada conexión con aquella etapa dorada de Hollywood.

Kaia Gerber y Homer Gere Aeon/GC Images

Un elenco encabezado por nuevos talentos

Además de Kaia Gerber y Homer Gere, The Shards reúne a Hayes Warner, Igby Rigney y Graham Campbell. La serie adapta la novela homónima de Bret Easton Ellis y combina suspenso, misterio y drama psicológico en una historia ambientada en Los Ángeles de los años ochenta.

Con una producción liderada por Ryan Murphy y un reparto que mezcla rostros consolidados con nuevas promesas, The Shards se perfila como uno de los estrenos más comentados de la temporada. Pero, para muchos, el mayor atractivo será ver cómo los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere escriben su propia historia, esta vez lejos del romance que convirtió a sus padres en una de las parejas más recordadas de Hollywood.