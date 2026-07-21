Los perros que se convirtieron en las verdaderas estrellas de Hollywood

Las mascotas dejaron de ocupar un lugar discreto en la vida de las celebridades. Hoy aparecen en campañas publicitarias, protagonizan publicaciones con millones de interacciones y tienen comunidades de seguidores tan fieles como las de sus famosos dueños. En Hollywood, algunos perros han construido una identidad propia hasta convertirse en auténticas figuras de la cultura pop.

Lo que comenzó como una forma espontánea de compartir momentos cotidianos evolucionó hacia un fenómeno que refleja la creciente importancia de las mascotas en el estilo de vida contemporáneo. Para muchas celebridades, sus perros son parte de su imagen pública y de la narrativa que construyen dentro y fuera de las redes sociales.

Pilaf, la diminuta compañera de Demi Moore

Pocas mascotas han alcanzado tanta popularidad en los últimos años como Pilaf, la chihuahua de Demi Moore. Su presencia se ha vuelto habitual en eventos internacionales, sesiones fotográficas y desfiles de moda, donde acompaña a la actriz como un accesorio vivo lleno de personalidad.

Pilaf incluso ha sido fotografiada junto a diseñadores, modelos y otras figuras del entretenimiento, convirtiéndose en una invitada habitual de la primera fila durante las semanas de la moda. Su diminuto tamaño y carisma la han transformado en una de las mascotas más reconocibles de la industria.

Dodger, el inseparable compañero de Chris Evans

Antes de convertirse en una sensación de Instagram, Dodger fue un perro rescatado por Chris Evans durante el rodaje de la película Gifted. Desde entonces, el actor ha compartido numerosos momentos junto a él, desde viajes y entrenamientos hasta escenas cotidianas en casa.

La relación entre ambos ha contribuido a impulsar la adopción responsable, una causa que Chris Evans ha apoyado públicamente en distintas ocasiones. Dodger se ha ganado el cariño de millones de personas gracias a una personalidad tan expresiva como la de su famoso dueño.

Toulouse y la gran familia de Ariana Grande

Ariana Grande siempre ha manifestado su amor por los animales, pero Toulouse ocupa un lugar especial entre sus numerosas mascotas. El beagle ha aparecido en videoclips, sesiones fotográficas y publicaciones que acumulan millones de reproducciones.

Su popularidad ha sido tal que incluso ha acompañado a la cantante en campañas comerciales, consolidándose como uno de los perros más conocidos del entretenimiento.

Popper, el inseparable compañero de Belinda

Si hay un perro que se ha ganado el cariño de los seguidores de una celebridad mexicana, ese es Popper, el pomerania de Belinda. La cantante suele compartir momentos junto a él en redes sociales, donde aparece durante viajes, sesiones fotográficas y en la intimidad de su hogar.

Recientemente, Belinda compartió con sus fans que el nombre de su mascota fue sugerencia de sus mejores amigos de la comunidad LGBTQI+

Popper, el inseparable compañero de Belinda Instagram

Brisket, el cachorro que conquistó internet

El actor Glen Powell encontró un inesperado compañero de fama en Brisket, un cachorro que rápidamente se convirtió en protagonista de sus redes sociales.

Entre videos, fotografías y apariciones durante la promoción de sus proyectos, Brisket ha logrado reunir una comunidad de seguidores que esperan con el mismo entusiasmo las publicaciones del perro que las del propio actor.