Muere Bonnie Tyler a los 75 años: de qué falleció la legendaria voz de Total Eclipse of the Heart

La música despide a una de sus voces más emblemáticas, Bonnie Tyler, la cantante británica que convirtió temas como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache en himnos generacionales, falleció a los 75 años después de permanecer varias semanas hospitalizada debido a complicaciones derivadas de una enfermedad abdominal.

La noticia fue confirmada por su familia, que informó que la intérprete murió rodeada de sus seres queridos. Con su partida concluye una carrera de más de cinco décadas que dejó una huella profunda en el pop y el rock internacional gracias a un estilo vocal imposible de confundir.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

En mayo de 2026, Bonnie Tyler fue sometida a una cirugía intestinal de urgencia tras presentar un delicado problema de salud. Aunque la intervención se realizó con éxito, posteriormente permaneció en coma inducido como parte de su tratamiento médico.

Semanas después logró salir del coma, pero continuó hospitalizada en estado crítico mientras recibía atención especializada. Finalmente, falleció debido a las complicaciones relacionadas con la enfermedad que motivó la operación. Hasta el momento, su familia no ha revelado un diagnóstico más específico sobre el padecimiento.

La noticia provocó una inmediata ola de mensajes de admiración por parte de artistas, productores y seguidores de distintas generaciones, quienes recordaron el impacto de una carrera que trascendió décadas y fronteras.

Una voz que desafió los estándares de la industria

Pocas voces resultan tan reconocibles como la de Bonnie Tyler. Su característico timbre rasposo nació tras una cirugía de cuerdas vocales realizada al inicio de su carrera. Lo que pudo representar un obstáculo terminó convirtiéndose en el rasgo que definió su identidad artística.

Durante los años setenta comenzó a ganar notoriedad en Europa, pero fue la década de los ochenta la que consolidó su estatus como estrella internacional. La potencia emocional de sus interpretaciones y su capacidad para transmitir intensidad hicieron que sus canciones permanecieran vigentes incluso décadas después de su lanzamiento.

Los éxitos que hicieron historia

En 1983 llegó el momento que transformó para siempre su trayectoria. Total Eclipse of the Heart, escrita por Jim Steinman, alcanzó el primer lugar en numerosos países y se convirtió en una de las baladas más exitosas de todos los tiempos.

Un año más tarde volvió a conquistar al público con Holding Out for a Hero, tema incluido en la banda sonora de la película Footloose. La canción se transformó rápidamente en un referente de la cultura popular y continúa apareciendo en películas, series y campañas publicitarias.

Antes de ese éxito global, It’s a Heartache ya había demostrado su capacidad para conectar con millones de personas gracias a una interpretación cargada de emoción que aún hoy figura entre los grandes clásicos del pop.

Un legado que seguirá sonando

Más allá de los récords de ventas y los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera, Bonnie Tyler deja un legado construido sobre la autenticidad. Nunca buscó modificar la voz que la hizo diferente; por el contrario, convirtió esa singularidad en el sello que la distinguió dentro de la industria musical.

Su influencia alcanza a nuevas generaciones de artistas que continúan encontrando inspiración en su manera de interpretar y en la intensidad emocional que imprimía a cada canción.

Aunque hoy la música pierde a una de sus grandes figuras, su obra permanece intacta. Cada vez que suenen los primeros acordes de Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero, volverá a recordarse a una artista que convirtió su voz en una de las más memorables de la historia del pop y el rock.