Quiénes fueron las parejas de Cristiano Ronaldo antes de Georgina Rodríguez

La historia de una celebridad no se construye únicamente a partir de títulos, récords o contratos millonarios. También está formada por las personas que acompañan distintos momentos de su vida, especialmente cuando se trata de figuras cuya carrera ha transcurrido bajo una atención mediática constante. En el caso del delantero portugués, Cristiano Ronaldo, su vida sentimental ha sido objeto de seguimiento durante más de dos décadas, reflejando al mismo tiempo la evolución de su imagen pública: de joven promesa del fútbol europeo a uno de los deportistas más reconocidos del planeta.

Mucho antes de que Georgina Rodríguez se convirtiera en su compañera de vida y en una presencia habitual junto a él en eventos, galas y celebraciones familiares, Cristiano Ronaldo protagonizó varios romances que ocuparon titulares dentro y fuera del mundo deportivo.

Jordana Jardel

Uno de sus primeros vínculos conocidos fue con Jordana Jardel, hermana del futbolista brasileño Mário Jardel. La relación tuvo lugar durante los primeros años de su carrera profesional, cuando todavía comenzaba a llamar la atención del fútbol europeo. Aunque fue un noviazgo relativamente discreto, suele aparecer entre las primeras relaciones sentimentales asociadas públicamente al jugador.

Merche Romero

Tras su llegada a la élite deportiva, mantuvo una relación con la modelo y presentadora portuguesa Merche Romero. La diferencia de edad entre ambos generó comentarios en la prensa de la época, pero durante varios meses formaron una de las parejas más fotografiadas de Portugal. Su ruptura también recibió una amplia cobertura mediática.

Gemma Atkinson

Cuando jugaba en Inglaterra, fue relacionado sentimentalmente con la actriz y modelo británica Gemma Atkinson. La relación nunca alcanzó el nivel de exposición de otros romances posteriores, pero sí llamó la atención de los medios del Reino Unido debido a la popularidad de ambos en aquel momento.

Nereida Gallardo

Entre las relaciones más comentadas de aquellos años se encuentra la que mantuvo con la modelo española Nereida Gallardo. La historia ocupó portadas en España y Reino Unido y se convirtió en uno de los romances más mediáticos de su etapa en el Manchester United. Tras la separación, ambas partes continuaron siendo objeto de interés por parte de la prensa del corazón.

Paris Hilton

En 2009, pocas semanas después de su llegada al Real Madrid, fue fotografiado junto a Paris Hilton durante una serie de salidas nocturnas en Los Ángeles. Aunque nunca se habló de una relación formal, las imágenes generaron especulación internacional y colocaron sus nombres en titulares de todo el mundo.

Irina Shayk

Antes de Georgina Rodríguez, ninguna relación tuvo tanta repercusión global como la que compartió con la modelo rusa Irina Shayk. Se conocieron durante una campaña publicitaria y mantuvieron una relación que se prolongó durante varios años. Durante ese periodo se convirtieron en una de las parejas más reconocidas del panorama internacional, combinando la influencia del deporte con la industria de la moda.

Las apariciones públicas, campañas, alfombras rojas y vacaciones compartidas consolidaron una imagen de pareja que trascendió las fronteras del fútbol. Precisamente por ello, el anuncio de su separación en 2015 provocó una enorme atención mediática.

Años después llegaría una etapa completamente distinta. La aparición de Georgina Rodríguez transformó la narrativa pública de su vida personal, desplazando el foco desde los romances ocasionales hacia la construcción de una familia que hoy ocupa un lugar central en su historia. Sin embargo, las relaciones que precedieron esa etapa siguen siendo parte de la trayectoria personal de una de las figuras más influyentes del deporte contemporáneo.