Suscríbete
Celebridades

Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo habló por primera vez del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y confesó que la pedida fue improvisada, una noche íntima en la que el amor y la espontaneidad superaron cualquier plan perfecto

November 09, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.jpg

Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

Instagram

Cuando Georgina Rodríguez mostró su anillo de compromiso el verano pasado, el foco mediático se centró en su imponente valor: un diamante de seis millones de euros que relucía en su mano izquierda como símbolo del amor más mediático del fútbol. Sin embargo, lo que pocos sabían es que detrás de esa joya millonaria hay una historia espontánea.
En una entrevista reciente con el periodista británico Piers Morgan, Cristiano Ronaldo compartió los verdaderos detalles de aquel momento, ofreciendo una de las confesiones más íntimas de su vida sentimental. Según el futbolista, la pedida no fue planeada: “No lo tenía preparado, simplemente ocurrió”, dijo entre risas, dejando ver un lado más humano y natural del astro portugués.

También te interesa...
Wedding of Mariah Carey and Tommy Mottola
Celebridades
La maldición de Vera Wang, el mito detrás de los vestidos de novia más icónicos del mundo
November 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ADN de salmón el tratamiento biotecnológico que renueva la piel desde su interior.jpg
Belleza
ADN de salmón: el tratamiento biotecnológico que renueva la piel desde su interior
November 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El momento en que todo sucedió

Cristiano Ronaldo relató que, durante una cena en casa junto a Georgina Rodríguez, pidió a un amigo que guardara el anillo y lo llevara al encuentro. Era pasada la medianoche cuando el amigo comenzó a grabar con el móvil, anticipando que algo especial iba a suceder. Fue entonces cuando las hijas del jugador, Eva y Alana, se despertaron y lo vieron con la caja en la mano.
“Cuando las niñas me preguntaron si iba a pedirle matrimonio, todo se dio solo”, confesó. En ese instante, rodeado por sus seres más cercanos, decidió adelantar el momento sin pensarlo demasiado. No hubo rodilla en tierra ni coreografía, solo un discurso breve, sincero y una emoción palpable. “Ella pensó que estaba bromeando”, reveló el futbolista, recordando que Georgina Rodríguez apenas podía creer lo que estaba sucediendo.

El anillo y su verdadero significado

El anillo, una pieza de diamante de talla clásica, se convirtió rápidamente en objeto de análisis y admiración por su tamaño y precio. “Era uno de sus sueños tener un buen pedrusco”, admitió Cristiano Ronaldo entre risas, confirmando que buscó el diseño perfecto para ella. Aun así, según contó, lo que más conmovió a Georgina Rodríguez no fue el lujo de la joya, sino la naturalidad con la que se dio la pedida.

Ese gesto, aparentemente improvisado, revela una faceta poco conocida del jugador, lejos del perfeccionismo que lo define en el campo, en su vida personal se deja guiar por el momento, por lo que siente.

Aunque Cristiano Ronaldo suele mantener su vida privada en reserva, en esta ocasión no dudó en llenar de elogios a su pareja, a quien definió como “la mujer de su vida”. Sus palabras reflejan la complicidad y estabilidad que han construido a lo largo de los años, una historia que comenzó en una tienda de lujo y que hoy continúa como una de las más sólidas y admiradas del panorama internacional.

Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Victoria's Secret Fashion Show 2024
Celebridades
Cher habla sobre su relación con Alexander Edwards
November 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Investitures 2025: Sir David Beckham Among Recipients
Celebridades
La corona británica nombra a David Beckham caballero por su impacto en el deporte y la filantropía
November 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_575191073_18124842106714497_1110202447239843392_n.jpg
Celebridades
Jennifer Aniston presenta oficialmente a su nueva pareja
November 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Los Angeles - October 31, 2025
Celebridades
Las celebridades que llevaron los mejores disfraces de Halloween 2025
November 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Heidi Klum's 24th Annual Halloween Party
Celebridades
Heidi Klum reafirma su reinado en Halloween con una Medusa que petrifica el estilo
Después de más de dos décadas reinventando la noche más creativa del año, Heidi Klum vuelve a coronarse como la Reina de Halloween con un disfraz que fusiona arte, mitología y performance
November 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_572489109_18372833560158529_5062376008388929714_n.jpg
Celebridades
El poderoso disfraz de Halloween 2025 de Julia Fox que rinde homenaje a Jackie Kennedy
Para Halloween 2025, Julia Fox reinterpretó el icónico traje rosa que Jackie Kennedy llevó el día que asesinaron a su esposo
October 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_572518720_18539118805061092_4993430939069283256_n.jpg
Celebridades
Así fue la historia de amor entre Dove Cameron y Damiano David antes de su compromiso
La actriz y el vocalista de Måneskin sellan su relación con un compromiso que confirma una conexión construida desde la complicidad, el respeto y la admiración mutua
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cher.png
Celebridades
Cher deslumbra con un total look negro lleno de texturas que la reafirma como ícono de estilo
La cantante apostó por un conjunto negro con transparencias, texturas y destellos metálicos que reafirman la vigencia del total look como símbolo de fuerza, estilo y presencia escénica
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García