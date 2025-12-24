Suscríbete
¿Zendaya está embarazada? Esto es lo que sabemos..

De ser confirmado, este rumor apuntaría a que el 2026 será un año de sorpresas, romances, matrimonios y hasta un bebé de Tom Holland y Zendaya ¿tú qué opinas?

Diciembre 23, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Spider-Man: No Way Home" - Photocall

Dave Benett/Dave Benett/WireImage

En redes sociales, una imagen rara vez se queda quieta. Basta un abrigo amplio, una silueta distinta o un cambio de styling para que aparezca una narrativa paralela. En los últimos días, Zendaya volvió a ocupar titulares informales y timelines en X e Instagram por un motivo recurrente en la cultura pop: un supuesto embarazo del que, hasta ahora, no existe confirmación alguna.

El punto de partida fue visual. Apariciones recientes de la actriz con abrigos XXL y capas voluminosas —prendas habituales en el invierno y constantes en su archivo personal— detonaron lecturas apresuradas. Las imágenes circularon acompañadas de capturas ampliadas, comentarios especulativos y afirmaciones sin fuente. El rumor se movió rápido; aunque la confirmación aún no.

Lo que sí hay (y lo que no)

No hay declaraciones oficiales de Zendaya, ni de Tom Holland, tampoco comunicados de su equipo, ni reportes confirmados por medios con fuentes directas. Hasta el momento no existe evidencia más allá de la interpretación de looks oversize. En otras palabras, hay conversación, pero no hechos.

Vale la pena recordar que el uso de volúmenes amplios no es nuevo en su estilo. Desde alfombras rojas hasta street style, Zendaya ha jugado con siluetas exageradas, capas y proporciones fluidas como parte de una narrativa estética —muchas veces guiada por temporadas, clima o concepto— y no como pista de vida personal.

Dichas imágenes que rondan en redes sociales han despertado la curiosidad de los internautas, ya que se puede observar a la pareja en diversos momentos, incluida una postal navideña, donde posan muy cariñosos, mismas para las que Zendaya ha optado por maxiabrigos en más de una ocasión.
Por ahora, lo único claro es esto: el rumor existe, circula y se alimenta de suposiciones.

Zendaya Tom Holland embarazo rumores
Eurídice Aiymet Garavito García
