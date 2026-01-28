Georgina Rodríguez y Melania Trump se reencuentran en Washington

La agenda internacional de Georgina Rodríguez volvió a cruzarse con la de Melania Trump en Washington, en un encuentro que combinó diplomacia cultural, glam y una cuidada puesta en escena. Meses después de su visita a la Casa Blanca junto a Cristiano Ronaldo, la influencer regresó a la capital estadounidense para participar en un evento muy distinto, un visionado privado de la biografía audiovisual de la primera dama, presentado ante un círculo reducido de invitados.

La cita, concebida como un adelanto exclusivo del documental que llegará al público el 30 de enero, se desarrolló en un ambiente íntimo y contenido. Más que una alfombra roja, fue una reunión pensada para subrayar el carácter personal del proyecto y el interés de Melania Trump por mostrar una faceta más narrativa y reflexiva de su historia. Georgina Rodríguez fue una de las invitadas que acompañaron este estreno anticipado, un gesto que refuerza la relación cordial entre ambas figuras.

Para la ocasión, Georgina Rodríguez apostó por un estilismo que entendió a la perfección el código del evento. Eligió un conjunto en negro absoluto que consta de un top abotonado de inspiración sastre, con cuello de solapas y manga larga, combinado con una falda lápiz por debajo de la rodilla que delineaba la silueta con elegancia. Las medias negras y los salones de punta afilada completaron un look sobrio, preciso y perfectamente alineado con el tono institucional del encuentro. Lejos de excesos, el conjunto confirmó que el negro sigue siendo un recurso infalible cuando la intención es proyectar seguridad y sofisticación.

El beauty look acompañó esa misma idea de clasicismo contemporáneo. Llevó la melena oscura peinada de lado, trabajada en ondas al agua que evocaban un glam atemporal. El maquillaje, equilibrado y luminoso, destacó la piel con un acabado natural, labios perfilados en tonos marrón y una mirada definida que aportó profundidad.

Fue la propia Georgina Rodríguez quien decidió compartir el momento con sus seguidores a través de imágenes publicadas en Instagram, acompañadas de un mensaje dedicado a Melania Trump en el que reconoció el trabajo y la sensibilidad detrás del proyecto audiovisual. Un gesto que cerró la visita con una nota personal y confirmó que, más allá del protocolo, el encuentro estuvo marcado por la admiración mutua y el cuidado de cada detalle.