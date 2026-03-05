Suscríbete
Celebridades

Pilaf, el pequeño perro que se convirtió en parte esencial de la imagen de Demi Moore

No es solo la mascota de Demi Moore…

Marzo 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Substance" Photocall - The 77th Annual Cannes Film Festival

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Hay algo fascinante en cómo ciertas celebridades logran suavizar su imagen sin perder autoridad. En el caso de Demi Moore, ese giro tiene nombre propio: Pilaf. Un chihuahua diminuto, de ojos enormes y presencia constante, que pasó de ser su compañero de casa a convertirse en un elemento reconocible dentro de su narrativa pública.

Demi Moore adoptó a Pilaf hace algunos años, y desde entonces prácticamente no se separan. Lo hemos visto asomarse desde bolsos estructurados en París, descansar en su regazo en vuelos largos y aparecer en backstage durante semanas de la moda. No es una mascota que aparece estratégicamente; está ahí siempre. Y eso cambia la percepción.

La paradoja de Demi Moore así es como 'La sustancia' ha impactado en la autopercepción de su protagonista.png
Agenda
Demi Moore se despide de Elisabeth Sparkle
Marzo 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-2121.jpg
Celebridades
Salma Hayek y Demi Moore demuestran que la edad sólo es un número
Julio 28, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Durante décadas, Demi Moore fue sinónimo de disciplina absoluta: físico trabajado, elegancia precisa y una energía casi impenetrable. En su etapa más reciente —más introspectiva, más libre— Pilaf introduce otra capa. No le resta sofisticación, sino que la humaniza. Hay algo magnético en ver a una mujer que ha construido una carrera sólida y exigente cargar con naturalidad a un perro que cabe en una mano.

El contraste visual es parte del encanto. Demi Moore suele apostar por siluetas minimalistas, trajes impecables o vestidos de líneas limpias. Y en medio de esa estética pulida, aparece Pilaf, pequeño y frágil, rompiendo la rigidez del encuadre. Esa mezcla funciona porque no se siente forzada.

Assignment Gucci - Demi Moore

Demi Moore con Pilaf y el it bag Borsetto de Gucci

Gucci

También hay un componente emocional evidente. Demi Moore ha hablado abiertamente sobre sus procesos personales en los últimos años: maternidad, divorcios, reinvención profesional. Pilaf parece insertarse en ese momento vital como compañía estable. No es marketing; es cotidianidad compartida. Y en una industria donde todo parece cuidadosamente coreografiado, la naturalidad se vuelve un valor en sí mismo.

El fenómeno no es menor. Pilaf ya tiene presencia propia en redes y ha sido protagonista de titulares internacionales. Incluso ha asistido a eventos de alto perfil, consolidándose como el perro más elegante del circuito fashion sin proponérselo, pero más allá del efecto viral, lo interesante es lo que representa: una versión de Demi Moore más accesible, más cálida, más cómoda en su piel.

Assignment Gucci - Demi Moore

Demi Moore con Pilaf y el it bag Borsetto de Gucci

Gucci

En su pequeña mascota, Demi Moore ha encontrado la compañía de una forma orgánica, por lo tanto, Pilaf no es un accesorio ni una anécdota adorable; es parte del paisaje emocional y estético que hoy rodea a la actriz. No se trata de un chihuahua que acompaña a una estrella. Se trata de una mujer en una etapa distinta de su vida, que no necesita demostrar nada, y que puede permitirse llevar a su perro a todas partes sin que eso le reste fuerza. Al contrario. Le suma identidad.

demi moore amor
Eurídice Aiymet Garavito García
