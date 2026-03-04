Suscríbete
Celebridades

Victoria y David Beckham envían un tierno mensaje de amor a Brooklyn en su cumpleaños

El cumpleaños de Brooklyn Beckham reaviva la atención sobre la relación con su familiamientras Victoria y David enviaron un mensaje de amor

Marzo 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
GQ Men Of The Year Awards 2019 - Red Carpet Arrivals

Victoria y David Beckham envían un tierno mensaje de amor a Brooklyn en su cumpleaños

Karwai Tang/WireImage

David y Victoria Beckham marcaron el cumpleaños número 27 de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, con un mensaje público de cariño en redes sociales. Las publicaciones estuvieron acompañadas de fotografías familiares —algunas tomadas cuando Brooklyn era niño— que muestran momentos privados del archivo doméstico de los Beckham. El gesto llamó la atención porque ocurre en medio de un periodo en el que la relación entre el primogénito y sus padres ha sido observada con especial interés por la audiencia.

También te interesa...
Brooklyn Beckham ha decidido alejarse de su familia por una disputa con su hermano menor, Romeo Beckham.png
Celebridades
Brooklyn Beckham ha decidido alejarse de su familia por una disputa con su hermano menor, Romeo Beckham
Abril 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Premiere Of "Lola" - Arrivals
Celebridades
Victoria Beckham cumple 51 años, así ha sido su evolución desde las Spice girls
Abril 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Brooklyn Beckham ha formado parte del imaginario mediático desde su nacimiento en 1999. Llegó al mundo cuando David Beckham comenzaba a consolidarse como figura central del fútbol internacional y Victoria Adams ya era una estrella global como integrante de las Spice Girls. Su infancia transcurrió entre estadios, estudios de grabación, sesiones fotográficas y eventos públicos, convirtiéndose desde muy temprano en uno de los rostros más reconocibles de la nueva generación de la familia.

Con el paso del tiempo, Brooklyn intentó construir una identidad propia lejos de la sombra de sus padres. Su primera aproximación profesional fue la fotografía, disciplina que lo llevó a estudiar en Nueva York y publicar en 2017 un libro de imágenes titulado What I See. Aunque el proyecto generó debate entre críticos y público, también confirmó su interés por explorar caminos creativos distintos al deporte o la música.

En años posteriores, su presencia se diversificó entre colaboraciones en moda, campañas publicitarias y proyectos relacionados con la gastronomía digital. Paralelamente, su vida personal comenzó a ocupar cada vez más espacio en la conversación mediática, especialmente después de iniciar su relación con la actriz Nicola Peltz.

La boda entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en abril de 2022, celebrada en Palm Beach, marcó un punto de inflexión en la narrativa pública de la familia. Aquella ceremonia, organizada en la residencia familiar de los Peltz, fue seguida por una intensa cobertura mediática. Poco después comenzaron a circular versiones sobre tensiones entre distintos miembros del entorno familiar, alimentadas por diferencias en decisiones relacionadas con la organización del evento.
Aunque ninguna de las partes ha detallado públicamente el origen de esas fricciones, la dinámica familiar cambió en la forma en que se percibe desde el exterior. Las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes y cada integrante continuó desarrollando su propia agenda profesional y personal.

En ese contexto, el mensaje de cumpleaños publicado por David y Victoria Beckham adquiere relevancia dentro de la narrativa pública de la familia. Más que un comunicado extenso, eligieron un gesto simple: palabras de afecto dirigidas a su hijo mayor y fotografías que recuerdan el inicio de una historia familiar que comenzó mucho antes de que Brooklyn construyera su propia vida adulta.

El tierno mensaje de los Beckham para su primogénito, Brooklyn.png

El tierno mensaje de los Beckham para su primogénito, Brooklyn

Instagram

A lo largo de más de dos décadas, la familia Beckham ha mantenido una presencia constante en la cultura popular, cruzando el deporte, la música, la moda y el entretenimiento. El cumpleaños de Brooklyn vuelve a situar esa historia bajo el foco mediático, recordando que detrás de una de las familias más visibles del espectáculo existe también una relación familiar que continúa evolucionando con el paso del tiempo.

David Beckham Victoria Beckham Victoria Beckham Cumpleaños
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
El triunfo de Miriam Garlo que amplía la mirada del cine universal.jpg
Celebridades
Miriam Garlo, la primera actriz sorda en recibir un Goya
Marzo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_634016040_18537356647064783_4963620256446852901_n.jpg
Celebridades
Los hijos de David Bowie: qué hacen hoy Duncan y Lexi Jones
Febrero 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 EE BAFTA Film Awards - Arrivals
Celebridades
Paul Mescal y Gracie Abrams: así ha evolucionado su romance hasta los BAFTA 2026
Febrero 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Laureus Sports Awards In Monaco City, Monaco On May 24, 2000.
Celebridades
El día que Karl Lagerfeld adelgazó 42 kilos para vestir Dior Homme
Febrero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Paris Hilton y Carter Reum renuevan sus votos cinco años después.jpg
Celebridades
Paris Hilton y Carter Reum renuevan sus votos cinco años después
En Turcas y Caicos y frente a sus hijos, Paris Hilton y Carter Reum volvieron a comprometerse en el Día de San Valentín. Así ha evolucionado su historia de amor desde que se conocieron
Febrero 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cruz Beckham cumple 21 y los Beckham lo celebran en clave monocromática.jpg
Celebridades
Cruz Beckham cumple 21 y los Beckham lo celebran en clave monocromática
Los Beckham celebraron los 21 años de Cruz con una cena elegante marcada por looks coordinados en negro y una ausencia que no pasó desapercibida
Febrero 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Zendaya.jpg
Celebridades
Todo lo que sabemos sobre la visita de Zendaya a la CDMX
La actriz fue vista grabando en el Centro Histórico de Ciudad de México rodeada de equipo técnico. Esto es lo que se conoce sobre su visita
Febrero 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jim Curtis y Jennifer Aniston celebran el amor.jpg
Celebridades
Jim Curtis y Jennifer Aniston celebran el amor
Las fotografías publicadas por Jim Curtis con motivo del cumpleaños 57 de Jennifer Aniston vuelven a cobrar fuerza en la víspera de San Valentín
Febrero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García