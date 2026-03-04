Victoria y David Beckham envían un tierno mensaje de amor a Brooklyn en su cumpleaños

David y Victoria Beckham marcaron el cumpleaños número 27 de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, con un mensaje público de cariño en redes sociales. Las publicaciones estuvieron acompañadas de fotografías familiares —algunas tomadas cuando Brooklyn era niño— que muestran momentos privados del archivo doméstico de los Beckham. El gesto llamó la atención porque ocurre en medio de un periodo en el que la relación entre el primogénito y sus padres ha sido observada con especial interés por la audiencia.

Brooklyn Beckham ha formado parte del imaginario mediático desde su nacimiento en 1999. Llegó al mundo cuando David Beckham comenzaba a consolidarse como figura central del fútbol internacional y Victoria Adams ya era una estrella global como integrante de las Spice Girls. Su infancia transcurrió entre estadios, estudios de grabación, sesiones fotográficas y eventos públicos, convirtiéndose desde muy temprano en uno de los rostros más reconocibles de la nueva generación de la familia.

Con el paso del tiempo, Brooklyn intentó construir una identidad propia lejos de la sombra de sus padres. Su primera aproximación profesional fue la fotografía, disciplina que lo llevó a estudiar en Nueva York y publicar en 2017 un libro de imágenes titulado What I See. Aunque el proyecto generó debate entre críticos y público, también confirmó su interés por explorar caminos creativos distintos al deporte o la música.

En años posteriores, su presencia se diversificó entre colaboraciones en moda, campañas publicitarias y proyectos relacionados con la gastronomía digital. Paralelamente, su vida personal comenzó a ocupar cada vez más espacio en la conversación mediática, especialmente después de iniciar su relación con la actriz Nicola Peltz.

La boda entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en abril de 2022, celebrada en Palm Beach, marcó un punto de inflexión en la narrativa pública de la familia. Aquella ceremonia, organizada en la residencia familiar de los Peltz, fue seguida por una intensa cobertura mediática. Poco después comenzaron a circular versiones sobre tensiones entre distintos miembros del entorno familiar, alimentadas por diferencias en decisiones relacionadas con la organización del evento.

Aunque ninguna de las partes ha detallado públicamente el origen de esas fricciones, la dinámica familiar cambió en la forma en que se percibe desde el exterior. Las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes y cada integrante continuó desarrollando su propia agenda profesional y personal.

En ese contexto, el mensaje de cumpleaños publicado por David y Victoria Beckham adquiere relevancia dentro de la narrativa pública de la familia. Más que un comunicado extenso, eligieron un gesto simple: palabras de afecto dirigidas a su hijo mayor y fotografías que recuerdan el inicio de una historia familiar que comenzó mucho antes de que Brooklyn construyera su propia vida adulta.

El tierno mensaje de los Beckham para su primogénito, Brooklyn Instagram

A lo largo de más de dos décadas, la familia Beckham ha mantenido una presencia constante en la cultura popular, cruzando el deporte, la música, la moda y el entretenimiento. El cumpleaños de Brooklyn vuelve a situar esa historia bajo el foco mediático, recordando que detrás de una de las familias más visibles del espectáculo existe también una relación familiar que continúa evolucionando con el paso del tiempo.