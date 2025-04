Victoria Beckham cumple 51 años, así ha sido su evolución desde las Spice girls

Para familias icónicas, los Beckham, son —desde hace 25 años— un hito en la industria del deporte, la moda y el entretenimiento. La familia conformada por David, Victoria, Harper, Brooklyn, Romeo y Cruz es de las favoritas del público —para muestra el interés que generó la serie documental producida por Netflix donde pudimos conocer los más íntimos detalles de su vida privada en el pasado y actualmente—.

La estabilidad y la cercanía que esta familia ha demostrado a lo largo de más de dos décadas es fuente de admiración para sus fans y es que Victoria y David Beckham se consagraron como la pareja de los dos mil cuando se dieron el sí acepto en 1999, él ya era el astro del futbol alemán y ella era la estrella musical del momento junto a las Spice Girls.

Así ha sido la evolución de Victoria Beckham desde las Spice Girls a su cumple 51

En 1994, una chica de tan sólo 20 años decidió responder al anuncio de una revista que buscaba chicas con talento para formar un grupo pop. Así nació Spice Girls, donde Victoria Caroline Adams —su nombre de pila— fue conocida como Posh Spice por su imagen elegante y reservada.

Victoria Caroline Adams Instagram

Rápidamente, las Spice Girls se convirtieron en un fenómeno global con éxitos como Wannabe, Say You’ll Be There y Spice Up Your Life. La banda vendió más de 90 millones de discos, convirtiéndose en la girl band más exitosa de todos los tiempos.

La imagen de Victoria siempre fue sobria, chic y distinguida, marcando ya su interés por la estética de la moda Getty images

Hacia 1997, Victoria y David Beckham se conocieron en el estadio Old Trafford, durante un partido del Manchester United donde se saludaron brevemente. El futbolista quedó flechado de inmediato de la belleza sobria y juvenil de ella, por lo que le pidió su número y ahí inició su gran historia de amor, se comprometieron en 1998 y se dieron el sí en 1999 en el castillo de Luttrellstown, cerca de Dublín.

Victoria Adams y David Beckham 1998 Getty images

La agrupación de Victoria Beckham se disolvió en 2001 y aunque intentó lanzar algunos éxitos como solista, su verdadero prime como empresaria llegó cuando decidió emprender en el mundo de la moda con la marca que lleva su nombre desde 2008 y se ha convertido en referente de la industria femenina con modelos minimalistas y modernos. A través de siluetas limpias, paletas neutras y texturas discretas, la marca de Victoria Beckham está inspirada en la elegancia europea, el poder femenino y una estética urbana refinada.