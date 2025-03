Romeo Beckham debuta para Versace en la Semana de la Moda de Milán

Luego de destacar en diversos deportes como el futbol —tal como su padre— y el tenis, Romeo Beckham ha decidido darle play a su carrera como modelo en una de las pasarelas más codiciadas por los profesionales del diseño, se trata de la Semana de la moda de Milán, donde debutó como percha de Versace.

Aunque no es la primera vez que desfila, pues lo hizo antes para Burberry a los 11 años, hoy Romeo Beckham ha decidido acercarse aún más a su madre y compartir su mayor pasión con ella: la moda y las pasarelas.

Romeo Beckham debuta sobre la pasarela de Versace en la FW de Milán

Como ya te adelantamos, el interés de Romeo no es nuevo ni ha brotado de la nada, en realidad ya ha colaborado con distintas casas de alta costura, pero en esta ocasión los hizo para Versace en la pasarela de la colección otoño-invierno 2025 durante la semana de la moda de Milán.

Con un look futurista, en tonos plateados y accesorios de piel, Romeo Beckham deslumbró durante su paso por la Semana de la Moda de Milán para la legendaria medusa de Donatella Versace con quien, se sabe, la familia Beckham comparte una estrecha relación no sólo profesional sino personal y es que no podría ser de otro modo, pues incluso han compartido otros momentos como la reciente fiesta del Rey Carlos III en febrero pasado en la encantadora residencia campestre real en los Cotswolds, Highgrove House.

Gracias a la participación de Romeo Beckham en la pasarela de la colección otoño-invierno 2025, Versace logra acercarse a nuevas generaciones interesadas en la moda con rostros frescos y atractivos de la generación Z, para quienes es imprescindible la perspectiva global y la hiperconexión, no tienen miedo a pausar sus logros con tal de cumplir sus sueños y es que la racha deportiva de Romeo Beckham no iba nada mal, sin embargo, ha preferido priorizar su debut en la prestigiosa pasarela y aunque no se trata de ambientes ajenos, hoy por hoy, Romeo es uno de los rostros más perseguidos por los diseñadores.