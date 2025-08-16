Suscríbete
Moda

Las blusas boho más bonitas para decirle adiós al verano 2025

Las blusas boho más bonitas del verano 2025 llegan con bordados, mangas etéreas y un aire sofisticado que las convierte en la prenda ideal para despedir la temporada con estilo

August 16, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style In Byron Bay - May 2016

Las blusas boho más bonitas para decirle adiós al verano 2025

Christian Vierig/Getty Images

El final del verano siempre llega con una nostalgia particular: días más cortos, cielos que empiezan a teñirse de tonos más suaves y la promesa de una nueva temporada cargada de capas, texturas y colores otoñales. Sin embargo, antes de guardar definitivamente las prendas frescas, las blusas boho se consolidan como el último gesto de libertad estilística del verano 2025. Su carácter etéreo, lleno de bordados, mangas amplias y siluetas relajadas, ofrece una transición perfecta entre el calor y la frescura de las primeras brisas de septiembre.

El encanto de lo boho reinterpretado

Lejos de aquel cliché de festival que dominó hace una década, el boho actual se reinventa con una estética más depurada. Las blusas de esta temporada se inspiran en la artesanía global, con un enfoque en tejidos ligeros como algodón orgánico, lino y voile, materiales que no solo permiten la transpiración en los últimos días de calor, sino que además ofrecen una caída elegante al ser combinados con pantalones de pinzas o faldas midi.
El 2025 consolidó una narrativa donde el boho se asocia a sofisticación: piezas blancas bordadas en contraste con tonos tierra, blusas con detalles de crochet que evocan un savoir-faire artesanal, y modelos que integran mangas abullonadas, perfectas para llevar con jeans rectos y sandalias minimalistas.

ff288589d57c425c5d127d5a03616a8a.jpg

El encanto de lo boho reinterpretado

Pinterest

Colores que sellan la temporada

Si el verano fue un terreno de tonos cítricos y vibrantes, la recta final del año encuentra en las blusas boho una paleta más contemplativa. El marfil, el terracota y los azules desgastados se imponen como protagonistas, acompañados por detalles de hilos dorados o aplicaciones de espejos que recuerdan a los bordados tradicionales de la India. Estas tonalidades permiten que la prenda sea un puente ideal hacia las piezas otoñales, manteniendo un aire relajado pero intencionado.

8ca41904434d63ed553c68d24804adb8.jpg

Colores que sellan la temporada

Pinterest

Cómo llevarlas más allá del verano

Las blusas boho no son prendas que se extinguen con el calor. Su adaptabilidad las convierte en aliadas del entretiempo. Durante los últimos días cálidos, funcionan con shorts de lino o faldas ligeras. Cuando la temperatura baja, se integran perfectamente bajo chaquetas de cuero suaves, cárdigans oversized o incluso gabardinas clásicas. La clave está en jugar con las proporciones: una blusa amplia pide un pantalón más estructurado, mientras que un diseño ceñido puede acompañarse de faldas vaporosas.

42586cd6e52598fce84cea505981bae8.jpg

Cómo llevarlas más allá del verano

Pinterest

El detalle que marca la diferencia

Si algo distingue a las blusas boho de este año es la atención al detalle. Mangas que terminan en volantes, cuellos con lazos discretos, bordados tonales que apenas se perciben con el movimiento y acabados handmade que evocan un lujo silencioso. No se trata de maximalismo, sino de un lujo sensorial, donde cada puntada cuenta una historia.

Estilo Bohemio street style Verano Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
