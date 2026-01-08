Suscríbete
Guía de estilo: así se logra Glamoratti, la tendencia favorita para 2026

Glam con intención, texturas protagonistas y accesorios bien elegidos: así se lleva la tendencia Glamoratti en 2026 con equilibrio, presencia y estilo

Enero 08, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025

Getty Images

Glamoratti no es una estética abstracta ni un concepto aspiracional difícil de aterrizar. En 2026, esta tendencia se traduce en decisiones de estilo muy concretas que devuelven a la moda su dimensión expresiva sin caer en la exageración gratuita. Aquí no hay nostalgia literal ni disfraces, pero sí hay intención, presencia y una forma más consciente de usar el glam en el día a día.

Pensar glamoratti es pensar en impacto controlado. Cada look parte de una pieza con carácter y se construye alrededor de ella, con equilibrio y criterio. Esta guía desarma la tendencia en claves prácticas para llevarla sin que se sienta teatral o forzada.

Una prenda protagonista lo cambia todo

El punto de partida del glamoratti es siempre una pieza fuerte. Puede ser un abrigo con volumen, un vestido de textura rica, un pantalón con caída impecable o un top con acabado brillante. La regla es clara: solo una prenda manda. El resto acompaña desde la sobriedad.
En invierno 2026, los abrigos estructurados, capas envolventes y prendas de punto con peso visual funcionan como anclas del look. No necesitan ornamento excesivo ya que su silueta habla por sí sola.

Glamoratti (1).jpg

Pinterest

Texturas que se sienten antes de verse

Glamoratti se reconoce al tacto tanto como a la vista. Terciopelo, satén, lana gruesa, piel sintética bien trabajada y tejidos con brillo sutil son esenciales. La clave está en mezclar sin competir, puede ser una textura dominante y otra que equilibre.
Por ejemplo, un pantalón satinado se ve más sofisticado con un suéter mate y limpio. Un vestido de terciopelo gana cuando se combina con un abrigo de líneas puras.

El brillo no es solo nocturno

Una de las claves menos obvias de esta tendencia es que el brillo se normaliza. Aparece de día, pero dosificado en botones metálicos, acabados luminosos, accesorios con reflejo o telas con sheen discreto.
La elegancia surge cuando el brillo no es el centro del look, sino un acento que se descubre al moverse o bajo la luz.

Vestido de terciopelo (1).jpg

El brillo forma parte importante del glmoratti en 2026

Pinterest

Accesorios con jerarquía clara

En glamoratti, los accesorios no se acumulan, se eligen sabiamente. Unos aretes escultóricos sustituyen collares. Un cinturón joya elimina la necesidad de otros adornos. Un bolso con carácter define todo el conjunto. La consigna es evitar la saturación. Si el accesorio habla fuerte, el resto escucha.

Siluetas definidas, no rígidas

Esta tendencia favorece prendas que construyen forma sin incomodar. Hombros marcados, cinturas sugeridas y líneas limpias que acompañan el cuerpo. No hay obsesión por lo ceñido, sino por lo bien cortado.
Un blazer estructurado sobre denim, un vestido fluido con caída pesada o un pantalón amplio con talle preciso son fórmulas recurrentes.

Accesorios glamoratti.jpg

Accesorios con jerarquía clara

Pinterest

Glamoratti también vive en lo cotidiano

Quizá la clave más importante es que glamoratti no exige ocasiones especiales. Funciona con jeans bien elegidos, prendas de punto refinadas y calzado con presencia. La diferencia está en la actitud con la que se arma el look.

Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
