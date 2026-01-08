Suscríbete
Moda

6 formas elegantes —y actuales— de llevar jeans este invierno

El denim se adapta al invierno con capas, texturas y proporciones que elevan su presencia, estas seis formas actuales de llevar jeans con elegancia cuando baja la temperatura

Enero 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025

6 formas elegantes (y actuales) de llevar jeans este invierno

Edward Berthelot/Getty Images

Durante el invierno, los jeans dejan de ser una prenda automática y se convierten en un lienzo silencioso sobre el que se construyen looks con intención. Lejos de la lógica del básico salvador, el denim se transforma cuando dialoga con texturas más densas, capas bien pensadas y proporciones que abrigan sin restar sofisticación. Esta temporada, la clave no está en cambiar los jeans, sino en cómo se lleva.

Estas 6 fórmulas demuestran que el denim puede sentirse igual de refinado que cualquier prenda de sastrería cuando se estiliza con precisión.

También te interesa...
Street Style - Berlin - August, 2025
Belleza
¿Es importante cambiar de look cuando empieza el año?
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa.jpg
Belleza
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Jeans rectos con abrigo largo estructurado

El equilibrio entre lo casual y lo formal aparece cuando los jeans rectos se combinan con un abrigo largo de líneas limpias. Los tonos neutros —camel, gris humo, negro profundo— funcionan como marco y elevan automáticamente el conjunto. Debajo, basta un suéter de punto fino o una camisa bien planchada. El resultado es sobrio, urbano y muy consciente del clima.

Jeans rectos con abrigo largo estructurado (1).jpg

Jeans rectos con abrigo largo estructurado

Pinterest

Denim oscuro con capas tonales

El invierno invita a jugar con una misma gama cromática. Unos jeans azul oscuro o negros se integran perfectamente en looks monocromáticos en marrones, grises o tonos vino. La elegancia surge cuando las capas —suéter, blazer, abrigo— comparten color pero no textura. El denim aporta estructura visual sin romper la armonía.

jeans oscuros.jpg

Denim oscuro con capas tonales

Pinterest

Jeans amplios con punto sofisticado

Los cortes amplios ganan terreno cuando se equilibran con tejidos suaves y bien construidos. Un suéter de lana merino, cashmere o alpaca, llevado ligeramente fajado o con caída natural, redefinen los jeans anchos y los alejan del terreno relajado. Aquí, los zapatos importan: botines de punta fina o mocasines pulidos cierran el look con intención.

Jeans amplios con punto sofisticado.jpg

Jeans amplios con punto sofisticado

Pinterest

Doble denim, pero refinado

El total look de mezclilla sigue vigente, siempre que se cuide el contraste. La clave está en combinar dos lavados distintos —uno más profundo, otro ligeramente desgastado— y evitar cortes demasiado informales. Una camisa de denim rígido con jeans rectos y un abrigo encima convierte esta fórmula en algo mucho más editorial que nostálgico.

Doble denim, pero refinado.jpg

Doble denim, pero refinado

Pinterest

Jeans clásicos con botas altas

Pocas combinaciones funcionan tan bien en invierno como unos jeans rectos o ligeramente ajustados con botas altas. Ya sea por dentro o apenas superpuestos, el denim se convierte en soporte para un calzado que domina el look. Abrigos envolventes o capas largas completan una silueta elegante y funcional.

Jeans clásicos con botas altas.jpg

Jeans clásicos con botas altas

Pinterest

Denim con acento de sastrería

Un blazer bien cortado cambia por completo la lectura de cualquier jean. Esta temporada, los modelos estructurados —hombros definidos y pinzas marcadas— dialogan con el denim clásico para crear looks que funcionan tanto de día como de noche. La clave está en mantener el resto del conjunto limpio, quizás apostar por camisetas lisas, cinturones sobrios y accesorios discretos.

Jeans con sastrería.jpg

Denim con acento de sastrería

Pinterest

Los jeans no necesitan reinventarse cada invierno para mantenerse vigentes. Basta con entenderlos como una base flexible, capaz de adaptarse a capas, proporciones y texturas que responden al clima y al momento. Cuando se estiliza con intención, el denim deja de ser una prenda de fondo y se convierte en parte activa de una narrativa elegante, práctica y profundamente contemporánea.

jeans moda denim denim Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Todos los looks de Carrie Bradshaw en la tercera temporada de And Just Like That
Moda
El vestido nupcial que eligió Sarah Jessica Parker para recibir su Globo de Oro de Honor 2026
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style : Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2020 : Day Seven
Moda
5 tendencias de 2025 que NO extrañaremos
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ungaro - Runway - Ready To Wear Spring/Summer 1989
Moda
¿Cómo será la moda en 2026? El maximalismo ochentero tiene la respuesta
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Moda
Las 10 prendas y accesorios que definieron la moda en 2025
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Cuándo es mejor decirle no a los accesorios en el cuello1.jpg
Moda
¿Cuándo es mejor decirle NO a los accesorios en el cuello?
Estas son las situaciones en las que prescindir de collares o joyas en el cuello afina el look y eleva la elegancia
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
El brasier deja de ser invisible y se vuelve protagonista esta primavera
Esta primavera, el brasier abandona su papel oculto y se integra al look como pieza central: visible, cuidada y pensada para dialogar con la ropa y el cuerpo
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll.jpg
Moda
El homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll
Así fue el homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll, una figura clave que transformó la representación femenina en Hollywood
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Denim japonés la respuesta correcta al fast fashion.jpg
Moda
Denim japonés: la respuesta correcta al fast fashion
Invertir en unos jeans pensados para durar una década cambia la relación con la ropa: menos compras impulsivas, más carácter y una estética que mejora con el tiempo
Enero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García