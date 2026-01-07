Suscríbete
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa

Tonos fríos, acabados perlados y una nueva forma de entender la luminosidad definen el icy makeup, la tendencia de maquillaje que marca el invierno con una estética limpia y sofisticada

Enero 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa.jpg

Cada invierno trae consigo una reinterpretación de la luminosidad. En lugar de brillos cálidos o acabados dorados, la temporada actual apuesta por una estética más fría, casi etérea. El icy makeup surge como una respuesta visual al clima: un maquillaje que parece tocado por el hielo, donde la luz no abriga, sino que refleja.

Lejos de ser un look teatral o inalcanzable, esta tendencia se construye a partir de texturas ligeras, tonos fríos y un manejo preciso del brillo. El resultado es una piel que se ve pulida, fresca y deliberadamente contenida.

¿Qué es exactamente el icy makeup?

El icy makeup se define por el uso de colores fríos —plateados, perlados, lavanda suave, azul pálido y blanco translúcido— combinados con acabados satinados o ligeramente metálicos. No busca dramatismo ni contraste fuerte, sino una luminosidad limpia, casi cristalina.
La clave está en la sutileza. No se trata de cubrir el rostro de brillo, sino de colocar puntos estratégicos de luz que simulen ese efecto helado y reflectante que asociamos con el invierno.

La piel: base impecable, acabado translúcido

Todo empieza con la piel. El icy makeup exige una base bien trabajada, pero ligera. Piel hidratada, corregida solo donde es necesario y con un acabado natural. Los iluminadores se aplican con moderación, priorizando fórmulas líquidas o en crema que se fundan con la piel y eviten el efecto polvo. El objetivo no es que la piel brille, sino que refleje la luz de forma uniforme y controlada.

Ojos fríos, pero suaves

En los ojos, los tonos protagonistas son los plateados difuminados, los blancos perlados y los azules muy claros. Aplicados en capas finas, crean profundidad sin endurecer la mirada. Las sombras cremosas funcionan especialmente bien para lograr ese efecto húmedo que caracteriza la tendencia. Las pestañas se mantienen definidas, pero sin exceso. El icy makeup no busca dramatismo, sino equilibrio.

Mejillas y labios con rubor invernal

El rubor adopta tonos rosados fríos o malva suave, colocados de manera ligera, casi como si la piel reaccionara al frío. En los labios, los glosses translúcidos, los nude fríos o los rosas pálidos sustituyen a los tonos intensos. La idea es que todo el rostro dialogue en la misma gama cromática.

Por qué funciona tan bien en invierno

Esta tendencia conecta con el entorno. La luz invernal es distinta, más baja, más fría, y el icy makeup se adapta a ella con naturalidad. Además, favorece distintos tonos de piel porque no depende de un color específico, sino de la manera en que la luz se refleja.

Cómo llevarlo sin que se vea excesivo

El secreto está en elegir un solo punto focal: ojos, pómulos o labios. Intentar llevar todos los elementos al máximo rompe la armonía del look. Menos capas, mejores texturas y una aplicación cuidadosa hacen toda la diferencia.
El icy makeup no busca transformar el rostro, sino reinterpretarlo bajo una luz distinta. Es un maquillaje que se siente moderno, silencioso y perfectamente alineado con el espíritu del invierno.

Eurídice Aiymet Garavito García
