Moda

Arte, naturaleza y playa: la colaboración que transforma el traje de baño en lienzo vivo

Una nueva alianza para verano 2026 une arte contemporáneo, técnica textil y espíritu vacacional en dos estampados que trasladan el estudio del artista a la orilla del mar

Febrero 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Arte, naturaleza y playa la colaboración que transforma el traje de baño en lienzo vivo (2).jpg

Cortesía

El verano 2026 se perfila con una propuesta que va más allá de la cápsula estacional tradicional. La alianza entre Vilebrequin y el artista francés Fabrice Hyber inaugura una serie de tres capítulos que exploran el cruce entre arte contemporáneo y cultura de playa, bajo el concepto de SWIMTERACTION #1. La intención no es ilustrar prendas, sino trasladar una práctica artística al textil con la mayor fidelidad posible.

El proyecto se articula en dos historias visuales. La primera, Pescador, dispersa peces como anotaciones espontáneas en un diario de vacaciones. No hay composición centralizada: las figuras flotan entre acuarela y carbón, evocando una escena submarina que privilegia la sensación sobre la literalidad. La segunda, Multi Bubbles, propone una acumulación de burbujas cromáticas que sugieren aire, movimiento y ligereza, construyendo una superficie casi orgánica.

Fabrice Hyber, reconocido internacionalmente por su trabajo en la intersección entre arte, ciencia y naturaleza, concibe su práctica como un organismo en constante mutación. Árboles ramificados, formas híbridas y estructuras celulares forman parte de su imaginario, elementos que aquí se traducen en estampados donde peces dialogan con plantas y el color se multiplica sin contención. La campaña fue fotografiada en el valle de Vendée, entorno natural donde el artista ha desarrollado un proyecto forestal de largo aliento, reforzando la conexión entre paisaje y creación.

Desde el lado técnico, la colaboración subraya el desafío de reproducir color y contraste respetando la obra original. La casa, fundada en Saint-Tropez en 1971 y con presencia en más de 65 países, ha construido su identidad en torno a la idea de vacaciones como espacio creativo. Esta nueva etapa amplía esa narrativa: el traje de baño deja de ser soporte decorativo para convertirse en medio activo.

Las piezas incluyen siluetas clásicas de baño masculino, así como camisas de lino, tote bags y bucket hats coordinados. El lanzamiento está previsto a partir de abril de 2026 en tiendas y plataforma digital.

Más que una colaboración puntual, esta primera entrega plantea un diálogo sostenido que continuará hasta 2027. En un panorama saturado de alianzas efímeras, la propuesta apuesta por proceso, continuidad y coherencia visual. La playa se convierte así en extensión del estudio, y el verano en territorio donde arte y moda conviven sin jerarquías.

Verano Arte Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
