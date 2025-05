5 hitos de Maria Grazia Chiuri en Dior que redefinieron la moda contemporánea

1

En su primera colección para Dior, Chiuri presentó una camiseta blanca con la frase “We Should All Be Feminists”, inspirada en el ensayo de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Este gesto convirtió instantáneamente la pasarela en una plataforma para el empoderamiento femenino, algo sin precedentes en la historia de Dior.

Fue un punto de inflexión en la moda: un momento donde el mensaje social y político se colocó al mismo nivel que la estética.