Maria Grazia Chiuri le pone fin a una era de 9 años y se despide de Dior

La era de Maria Grazia Chiuri al frente de Dior ha llegado a su fin. Tras 9 años al frente de la marca, rompiendo con los esquemas tradicionales de la moda y sus caprichos, la diseñadora se despide de Dior y también le pone fin a una ola de rumores que inició hace poco más de seis meses cuando los movimientos de posiciones estratégicas de distintas casas parecían apuntar a que Grazia Chiuri dejaría Dior en cualquier momento y Jonathan Anderson tomaría su lugar, cumpliendo ya con la primera parte de las especulaciones y en espera de que se anuncie la segunda.

Este año, Dior festeja su 79 aniversario con un ritmo creciente en cuanto ventas y posicionamiento gracias al liderazgo de Maria Grazia Chiuri, quien en 9 años estableció mandatos en la moda que muy difícilmente podrán derribarse o superarse, ya que Grazia Chiuri comprendió que la pasarela también es un lugar desde el que se puede posicionar políticamente: We should all be feminist, dice la contundente frase de Chimamanda Ngozie Adichie que Chiuri estampó en una sencilla, pero poderosa playera blanca que le dio la vuelta al mundo.

El anuncio de su retiro al frente de Dior llega inmediatamente después del desfile Dior Cruise 2026 que distintos especialistas y fanáticas de la moda ya habían interpretado como una despedida debido a que, para su presentación, el mensaje de Grazia Chiuri era muy claro: para reencontrarse consigo misma hay que volver a los orígenes, por ello eligió Roma como escenario del desfile crucero, lugar que la vio nacer en febrero de 1964.

El legado femenino de Maria Grazia Chiuri en Dior

Ser la primera mujer en dirigir desde un puesto que fue ocupado por hombres durante 70 años no es cosa fácil, sin embargo, Maria Grazia Chiuri rompió los prejuicios sobre el desempeño de una mujer al frente de la firma cuando en 2016 asumió el cargo de directora creativa iniciando un legado femenino y feminista en la marca.

Chiuri ha defendido una moda con propósito, utilizando sus colecciones como plataforma para mensajes sociales y políticos no sólo con motivo de género, también buscó constantemente colaborar con comunidades artesanales en todo el mundo, valorando el trabajo hecho a mano y las técnicas tradicionales sin olvidar la esencia de la marca, pues, a pesar de las referencias culturales y mensajes fuertes, su estética tiende a lo limpio, sobrio y elegante, especialmente en la sastrería y la alta costura.