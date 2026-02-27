Demi Moore estrena corte radical en el debut de Demna para Gucci en Milan Fashion Week 2026

En el mismo día en que Demna presentó su punto cero en Gucci durante Milan Fashion Week, Demi Moore apareció con un cambio de look que no pasa desapercibido.

Un sello característico de Demi Moore fue llevar durante varios años el cabello largo, oscuro y lacio como parte de su identidad visual, casi una firma. Sin embargo, hubo un cambio que todas notamos durante el debut de Demna en Milan Fashion Week 2026, ya que la actriz apareció con un corte bob a la altura de la mandíbula, ligeramente desfilado, con textura húmeda y raya lateral marcada.

El corte no es pulido clásico. Tampoco es un bob estructurado perfecto. Tiene caída natural, puntas ligeramente irregulares y un acabado que parece trabajado con producto para mantener cierta densidad y movimiento. No hay volumen artificial. Es compacto y cercano al rostro. Sin duda, ese gesto dialoga con lo que vimos en pasarela.

Si el nuevo Gucci de Demna reduce volumen y concentra energía en el cuerpo —como quedó claro en el cierre con Kate Moss— el corte de Demi Moore va en la misma dirección: eliminar exceso, quitar longitud y acercar la silueta al eje.

Además, el styling refuerza esa lectura. Un conjunto de cuero negro completamente ceñido, cierre frontal alto, gafas oscuras oversize y bolso estructurado. Nada ornamental. Nada superpuesto. La línea es limpia y vertical.

El cabello corto cambia la proporción total del look. Al despejar cuello y mandíbula, endurece la presencia y hace que el outfit se perciba más preciso y más definido. El pelo largo habría suavizado la imagen; el bob la vuelve más directa.

Si Demi Moore es aliada —y embajadora— de la marca, este giro capilar no parece casual. Se siente coordinado con el momento creativo dirigido por Demna. El resultado es una imagen más compacta, más contemporánea, menos asociada al glam clásico que ella misma ayudó a consolidar en los noventa. No hay nostalgia en el corte, hay ajuste a la narrativa.

Demi Moore x Gucci Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci

En un día en el que Gucci habló de siluetas ceñidas, brillo contenido y branding desplazado, Demi Moore hizo lo propio desde el front row: recortó, limpió y endureció su imagen, y a veces, un corte de pelo dice exactamente hacia dónde se mueve una casa.