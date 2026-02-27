El manifiesto grunge de Bella Hadid frente a la estética clean en Milán

La pasarela de Prada en la Semana de la Moda de Milán 2026 no solo marcó el regreso de Bella Hadid tras su tratamiento por el síndrome de Lyme. También dejó una imagen que dialoga directamente con el clima estético actual: un smokey eye intenso, expandido y casi desbordado que rompe con el dominio del clean look, pero esto no fue un maquillaje complaciente. Fue una declaración en la era del minimalismo.

El fin de la piel ultra luminosa

Mientras la estética clean se ha construido alrededor de piel glowy, blush estratégico y cejas laminadas, el beauty look de Bella Hadid apostó por lo contrario: una base mate, esculpida, sin brillo evidente y con contornos marcados que reforzaban la estructura del rostro. Nada de efecto “recién salida del facial”. Ese cambio importa porque desplaza la conversación del aspecto saludable minimalista hacia una presencia más dramática y consciente.

El regreso del smokey eyes

El foco estuvo en los ojos. Negro profundo, difuminado amplio, pigmento concentrado también en el contorno inferior. El resultado no era un ahumado clásico perfectamente pulido, sino uno con tensión, casi crudo. En un momento donde la belleza viral premia lo prolijo y simétrico, este smokey recupera la energía del grunge noventero, pero reinterpretado desde la precisión de pasarela. No es descuido; es intención.

La mirada se convierte en el eje narrativo del rostro.

Cabello con textura real

El peinado reforzó la idea. Recogido bajo, raya ligeramente descentrada, mechones sueltos que evitaban el acabado lacado. Nada rígido, nada excesivamente perfecto. Es un gesto sutil pero significativo, el lujo ya no necesita pulido extremo para comunicar autoridad.

¿Un cambio de ciclo estético?

La fuerza del look de Bella Hadid no está solo en lo visual, sino en el momento cultural. El clean look —higiénico, luminoso y minimalista— dominó redes, campañas y alfombras durante varias temporadas. La propuesta vista en Milán sugiere un giro entre menos pulcritud aspiracional y más carácter.

El grunge que presenta Bella Hadid no es nostalgia sino una reinterpretación controlada, sofisticada, alineada con la narrativa intelectual de Prada. Oscuro, introspectivo y con estructura.