Maria Grazia Chiuri en FENDI: las 5 claves para entender su regreso

El regreso de Maria Grazia Chiuri a FENDI reconfigura la identidad de la casa italiana con una visión que equilibra herencia, precisión y una nueva lectura de la feminidad contemporánea

Febrero 25, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Maria Grazia Chiuri vuelve a FENDI 5 claves que explican su nueva etapa en la maison romana.jpg

Maria Grazia Chiuri vuelve a FENDI: 5 claves que explican su nueva etapa en la maison romana

Getty images

El regreso de Maria Grazia Chiuri a FENDI no se lee como un gesto nostálgico, sino como una operación de justicia dentro del sistema del lujo y la moda. La colección, mayoritariamente construida en negro con intervenciones blancas e irrupciones de color contundente, deja claro que la intención no es reinventar la casa desde cero, sino reordenar su lenguaje visual. Desde los slips minimalistas hasta las pieles de volumen expansivo, la propuesta articula una narrativa coherente que equilibra herencia, estructura y una feminidad firme.
Estas son las cinco claves que ayudan a entender esta nueva etapa.

Negro y blanco, los colores de la colección

La base cromática de la colección es radical: negro dominante, intervenido por blanco en puntos estratégicos. El vestido off-shoulder de encaje con cuello blanco rígido resume esta idea. No se trata de contraste decorativo, sino de construcción identitaria de la marca. El blanco aparece como gesto controlado que enmarca, delimita y ordena la silueta.
Maria Grazia Chiuri apuesta por una paleta que concentra la atención en la forma y el tejido, no en el efecto visual inmediato.

blanco y negro (1).png

Negro y blanco, los colores de la colección

Cortesía

Transparencias elegantes

El encaje y el tul aparecen trabajados desde la estructura, no desde el romanticismo. El vestido negro translúcido con cuerpo tipo corsetería y falda etérea revela una aproximación técnica a la sensualidad.
Aquí la transparencia no es provocación fácil; es construcción, capas, tensión entre lo visible y lo velado. Esta línea refuerza una idea de feminidad segura, esa que no necesita excesos.

fendi 2026 (1).png

Transparencias elegantes

Cortesía

Minimalismo noventero

El vestido rojo de tirantes finos —uno de los pocos looks en color dentro de la colección— introduce una referencia clara al slip dress de los noventa. Caída líquida, escote profundo, silueta limpia.
Sin embargo, no es nostalgia literal. El rojo aparece como intervención emocional dentro de un universo oscuro. La elección del color no rompe la narrativa, sino que la intensifica. Es una declaración puntual en una colección de contención cromática.

fendi rojo (1).png

Minimalismo noventero

Cortesía

El regreso de las biker

La chaqueta biker amarilla con mangas negras señala otro eje clave: la tensión entre funcionalidad y lujo. Cremalleras visibles, construcción técnica y combinación cromática controlada.
La silueta masculina estilizada, acompañada de denim oscuro y botas pulidas, introduce energía dentro de la colección sin alterar su coherencia. Maria Grazia Chiuri incorpora códigos utilitarios, pero los integra a una narrativa sofisticada, lejos del exceso urbano.

fendi mgc (1).png

El regreso de las biker

Cortesía

El lujo de las texturas

El abrigo de piel de volumen expansivo reafirma uno de los pilares históricos de FENDI: el trabajo textil y la maestría en pieles. El dramatismo no proviene del color, sino de la textura y el movimiento.
Las siluetas largas y verticales, los pantalones amplios y los accesorios estructurados consolidan una imagen de seguridad silenciosa. Aquí el lujo no es ruidoso; es físico, táctil, evidente en la ejecución.

maria grazia x fendi (1).png

El lujo de las texturas

Cortesía

El regreso de Maria Grazia Chiuri a FENDI se entiende mejor como una recalibración que como una ruptura. Negro dominante, blanco preciso, color estratégico y estructura impecable construyen una colección que reafirma identidad sin caer en la repetición literal del archivo.
En un momento de rotaciones creativas constantes, esta propuesta sugiere algo distinto: claridad conceptual. Y en el sistema actual de la moda, esa claridad puede ser el gesto más fuerte de todos.

Maria Grazia Chiuri Fendi Milan Fashion Week
Eurídice Aiymet Garavito García
