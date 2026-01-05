Suscríbete
El homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll

Así fue el homenaje de Ariana Grande a Diahann Carroll, una figura clave que transformó la representación femenina en Hollywood

Enero 05, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
Getty images

En una industria donde la moda suele leerse como gesto inmediato, Ariana Grande eligió otra ruta, mirar hacia atrás para decir algo relevante hoy. Su reciente aparición en los Critics Choice Awards 2026 con un vestido rosa pálido, translúcido y delicadamente bordado no fue solo una elección estética; fue un homenaje directo a Diahann Carroll, una de las mujeres que redefinieron la elegancia, la visibilidad y el lugar de las actrices afroamericanas en Hollywood.

La referencia no fue casual ni superficial. El diseño retomó la silueta, el tono y la ligereza del vestido con el que Diahann Carroll apareció en los Premios Oscar de 1975, un momento que quedó inscrito en la memoria colectiva no solo por su belleza, sino por lo que representó presencia, sofisticación y ruptura de expectativas en una época que ofrecía muy poco espacio para narrativas diversas.

Un vestido como lenguaje cultural

En el caso de Ariana Grande, la moda se ha convertido en una extensión de su discurso público. Aquí no hubo dramatismo innecesario ni exceso de archivo; el guiño fue claro para quien conoce la historia y sutil para quien simplemente observa. El tul vaporoso, los destellos discretos y la estructura fluida remitieron a una idea de glam que no depende del impacto inmediato, sino de la memoria.

Diahann Carroll fue pionera en más de un sentido. Su papel protagónico en Julia a finales de los sesenta marcó un antes y un después en la televisión estadounidense, pero también lo hizo su manera de habitar la alfombra roja, sin pedir permiso, sin suavizar su presencia, con una elegancia que no necesitaba explicación. Recuperar esa imagen hoy no es un ejercicio nostálgico, sino un acto de continuidad.

Diahann Carroll.jpg

Diahann Carroll 1975

Instagram

Ariana Grande.jpeg

Ariana Grande Critics Choice Awards 2026

Getty images

El valor de citar a quien abrió camino

En tiempos donde la moda suele apoyarse en referencias rápidas, el gesto de Ariana Grande se siente reflexivo. No se trata de copiar un look icónico, sino de reconocer a una mujer que cambió las reglas del juego en una industria que históricamente ha sido excluyente.
Además, el momento dialoga con una conversación más amplia sobre representación, archivo y memoria cultural. Volver a Diahann Carroll es recordar que muchas de las libertades estéticas y narrativas actuales existen gracias a figuras que sostuvieron su lugar con dignidad cuando hacerlo implicaba riesgo.

Eurídice Aiymet Garavito García
