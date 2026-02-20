¿A qué huele Rosalía?

Nueva York marca el punto de partida de una etapa distinta dentro de una de las franquicias más reconocidas de la perfumería contemporánea. Rosalía se convierte en el rostro de Euphoria Elixirs, la nueva colección de Calvin Klein Fragrances que reformula el universo Euphoria a través de tres interpretaciones intensas y concentradas.

La artista, embajadora de la marca y ganadora del GRAMMY, encarna la narrativa visual de esta entrega, que explora confianza, placer y sensualidad desde un lenguaje contemporáneo. Su presencia no es únicamente imagen: la campaña, fotografiada por Carlijn Jacobs, se construye a partir del movimiento, el color vibrante y una estética que dialoga con la identidad performática de Rosalía.

La colección introduce tres parfums intense con una concentración mínima del 28%, la más alta en la historia de la firma. El eje común es la vainilla, ingrediente clave que aquí se examina en distintas etapas y matices. Desde su faceta más fresca hasta su carácter tostado y profundo, la materia prima funciona como hilo conductor.

Solar Elixir (mango vanilla)

Propone una interpretación luminosa. Inspirado en la flor de vainilla en su etapa verde, combina la calidez de Golden Orchid con la jugosidad del mango. El resultado es una composición vibrante y radiante. La fragancia fue desarrollada por el perfumista Nicolas Bonneville para la casa dsm-firmenich.

Magnetic Elixir (musky vanilla)

Se mueve en una dimensión más íntima. Construido alrededor de Dancing Lady Orchid, absoluto de ambreta y una vainilla almizclada, equilibra dulzura y profundidad. Fue creado por Caroline Dumur para IFF.

Bold Elixir (oakwood vanilla)

Enfatiza la intensidad de la vainilla tostada y la contrasta con madera de roble, orquídea ahumada y absoluto de jazmín. La composición lleva la firma de Carlos Benaim, Domitille Michalon y Caroline Dumur, también para IFF.

En cuanto al diseño, el frasco mantiene la silueta escultórica original de Euphoria, pero se reinterpreta mediante colores saturados: rosa magnético, púrpura profundo y amarillo solar. El tapón monocromático refuerza el paralelismo visual con la intensidad de cada fórmula.

Euphoria Elixirs estará disponible a nivel global a partir de hoy 19 de febrero de 2026 en presentaciones de 100 ml, 50 ml, 30 ml y 10 ml. Con esta colección, Calvin Klein Fragrances redefine su propuesta dentro del segmento intenso y consolida una narrativa donde la identidad se expresa a través del aroma y la imagen.