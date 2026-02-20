Suscríbete
Perfumes

¿A qué huele Rosalía?

La artista española encabeza la campaña de Euphoria Elixirs, tres nuevas composiciones ultra concentradas que reinterpretan la vainilla desde la intensidad, la luz y la profundidad

Febrero 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿A qué huele Rosalía.jpg

¿A qué huele Rosalía?

Cortesía

Nueva York marca el punto de partida de una etapa distinta dentro de una de las franquicias más reconocidas de la perfumería contemporánea. Rosalía se convierte en el rostro de Euphoria Elixirs, la nueva colección de Calvin Klein Fragrances que reformula el universo Euphoria a través de tres interpretaciones intensas y concentradas.

La artista, embajadora de la marca y ganadora del GRAMMY, encarna la narrativa visual de esta entrega, que explora confianza, placer y sensualidad desde un lenguaje contemporáneo. Su presencia no es únicamente imagen: la campaña, fotografiada por Carlijn Jacobs, se construye a partir del movimiento, el color vibrante y una estética que dialoga con la identidad performática de Rosalía.

También te interesa...
el-limpiador-facial-de-la-Rosalía.jpg
Belleza
Este es el limpiador facial que usa Rosalía (y está en descuento)
Noviembre 23, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
Victoria Beckham y su chamarra estilo motomami del 2001
Moda
La chamarra estilo ‘motomami’ que Victoria Beckham usó mucho antes que la Rosalía
Agosto 20, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

La colección introduce tres parfums intense con una concentración mínima del 28%, la más alta en la historia de la firma. El eje común es la vainilla, ingrediente clave que aquí se examina en distintas etapas y matices. Desde su faceta más fresca hasta su carácter tostado y profundo, la materia prima funciona como hilo conductor.

Solar Elixir (mango vanilla)

Propone una interpretación luminosa. Inspirado en la flor de vainilla en su etapa verde, combina la calidez de Golden Orchid con la jugosidad del mango. El resultado es una composición vibrante y radiante. La fragancia fue desarrollada por el perfumista Nicolas Bonneville para la casa dsm-firmenich.

Magnetic Elixir (musky vanilla)

Se mueve en una dimensión más íntima. Construido alrededor de Dancing Lady Orchid, absoluto de ambreta y una vainilla almizclada, equilibra dulzura y profundidad. Fue creado por Caroline Dumur para IFF.

Bold Elixir (oakwood vanilla)

Enfatiza la intensidad de la vainilla tostada y la contrasta con madera de roble, orquídea ahumada y absoluto de jazmín. La composición lleva la firma de Carlos Benaim, Domitille Michalon y Caroline Dumur, también para IFF.

En cuanto al diseño, el frasco mantiene la silueta escultórica original de Euphoria, pero se reinterpreta mediante colores saturados: rosa magnético, púrpura profundo y amarillo solar. El tapón monocromático refuerza el paralelismo visual con la intensidad de cada fórmula.

Euphoria Elixirs estará disponible a nivel global a partir de hoy 19 de febrero de 2026 en presentaciones de 100 ml, 50 ml, 30 ml y 10 ml. Con esta colección, Calvin Klein Fragrances redefine su propuesta dentro del segmento intenso y consolida una narrativa donde la identidad se expresa a través del aroma y la imagen.

Rosalia Calvin Klein Mejores perfumes perfumes de mujer perfumes originales
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Perfumes con caramelo, la nota gourmand que redefine la sensualidad en 2026.jpg
Perfumes
Perfumes con caramelo, la nota gourmand que redefine la sensualidad en 2026
Febrero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Calvin Klein impulsa la sastrería sin mangas en la NYFW.png
Moda
Calvin Klein impulsa la sastrería sin mangas en la NYFW Otoño/invierno 2026
Febrero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mathilde Laurent, la perfumista que define el ADN olfativo de Cartier (1).jpg
Especiales
Mathilde Laurent, la perfumista que define el ADN olfativo de Cartier
Enero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Halo hair, el gesto capilar que Rosalía convirtió en clave estética con LUX.jpg
Belleza
Halo hair, el gesto capilar que Rosalía convirtió en clave estética con LUX
Diciembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las familias olfativas que marcarán el rumbo de la perfumería en 2026.jpg
Perfumes
Las familias olfativas que marcarán el rumbo de la perfumería de lujo en 2026
La perfumería mira hacia fórmulas más sensoriales y matizadas. Estas son las familias olfativas que comienzan a definir el gusto y el lenguaje aromático de 2026
Diciembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 3
Perfumes
Perfumes blancos: la nueva expresión del lujo silencioso que dominará 2026
La perfumería luminosa que abraza la estética minimalista con aromas suaves, limpios y sutiles que marcan el rumbo del lujo sensorial en 2026
Noviembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_565559897_18536737306046340_2308200567641445762_n.jpg
Perfumes
La historia secreta de Shalimar de Guerlain: el perfume que inventó el deseo
Un siglo después de su creación, Shalimar de Guerlain sigue siendo más que un perfume, es el mito que cambió la historia del aroma
Noviembre 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marilyn Monroe Checking Her Appearance
Perfumes
¿Por qué nos gustan tanto los perfumes con vainilla?
Más que un aroma dulce, la vainilla tiene un poder emocional y sensual difícil de igualar. Te contamos por qué sigue siendo la nota más irresistible de la perfumería femenina
Octubre 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García