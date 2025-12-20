Suscríbete
Halo hair, el gesto capilar que Rosalía convirtió en clave estética con LUX

El halo hair se consolida como una de las propuestas capilares más comentadas del momento: limpio, preciso y cargado de intención visual

Diciembre 20, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Halo hair, el gesto capilar que Rosalía convirtió en clave estética con LUX.jpg

Cuando Rosalía presentó LUX, no solo marcó una nueva etapa musical, también afinó un lenguaje visual que rápidamente empezó a replicarse. Entre estilismos depurados, maquillaje medido y una narrativa estética clara, hubo un detalle que capturó la atención de inmediato: el halo hair. Un peinado aparentemente simple que, en realidad, responde a una construcción precisa y profundamente contemporánea.

El halo hair se define por una melena pulida que enmarca el rostro de manera uniforme, creando una especie de halo alrededor de la cabeza. No hay capas evidentes, ni volúmenes exagerados, ni texturas caóticas. Todo está pensado para que el cabello caiga de forma limpia, continua y controlada, casi como una extensión natural del rostro. El resultado es una imagen fuerte sin necesidad de exceso.

En el caso de Rosalía, este peinado funciona como una extensión de su discurso estético actual. El halo hair acompaña una imagen más contenida, donde cada elemento parece calculado. No hay distracciones, el foco está en el rostro, en la expresión y en la actitud. El cabello no roba protagonismo, sino que complementa la estética del nuevo concepto de la motomami y esa es, precisamente, una de las claves de su impacto.

Técnicamente, el halo hair se construye a partir de un corte bien definido y un styling cuidadoso. El largo suele ser medio o largo, con líneas limpias y sin desfilados marcados. El peinado se trabaja con raya central o ligeramente desplazada, buscando simetría y equilibrio. El brillo es fundamental, el cabello se ve sano, uniforme y con una textura casi líquida.

Halo hair.jpg

Halo hair de Rosalía

Instagram

A diferencia de otras tendencias capilares que apuestan por el movimiento desordenado o el volumen extremo, el halo hair propone una estética más gráfica. Funciona especialmente bien en contextos donde la imagen completa —maquillaje, vestuario y actitud— está pensada como un conjunto. No es un peinado aislado, sino parte de una narrativa visual coherente.

Este estilo también conecta con una conversación más amplia dentro de la moda y la belleza con el regreso a lo pulido, a lo preciso, a lo que parece simple, pero está cuidadosamente construido. En ese sentido, el halo hair dialoga con maquillajes limpios, prendas de líneas claras y una idea de sofisticación que no depende del ornamento.

Más allá de su asociación con LUX, el halo hair se ha vuelto replicable y adaptable. Puede leerse de forma minimalista o más editorial, dependiendo del contexto. Funciona en pasarela, en alfombra roja o en producciones de moda, precisamente porque no compite con el resto de los elementos.

Rosalia Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
