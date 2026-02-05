Suscríbete
Copper blonde, el tono cálido que marca tendencia después de los 50

Luminoso, favorecedor y fácil de adaptar, el copper blonde se posiciona como uno de los tonos más elegantes para realzar el rostro y la textura del cabello a partir de los 50

Febrero 04, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - October 24, 2025

TheStewartofNY/GC Images

Hablar de color de pelo después de los 50 implica cambiar el enfoque. Ya no se trata de cubrir, ocultar o rejuvenecer de forma evidente, sino de acompañar los rasgos, la piel y la textura real del cabello. En ese terreno, el copper blonde se ha convertido en uno de los tonos más inteligentes y favorecedores del momento.

Este matiz —a medio camino entre el rubio cálido y el cobrizo suave— aporta luz sin endurecer y profundidad sin oscurecer. Su fuerza está en el equilibrio y amamos esta opción durante esta temporada.

Por qué funciona tan bien a partir de los 50

Con el paso del tiempo, la piel suele perder contraste y el cabello cambia de textura y densidad. Los tonos demasiado fríos pueden apagar el rostro, mientras que los oscuros intensos tienden a endurecer las facciones. El copper blonde evita ambos extremos.
Su base cálida refleja la luz de forma natural, lo que suaviza líneas de expresión y aporta frescura visual. Además, armoniza mejor con canas incipientes que otros tonos, integrándolas en lugar de crear un contraste artificial.

Un color que suma dimensión

A diferencia de los rubios planos o los cobrizos saturados, el copper blonde se construye a partir de matices. Dorados suaves, reflejos miel y destellos cobrizos ligeros crean un efecto multidimensional que da movimiento al cabello.
Esto es clave en melenas maduras ya que el color no solo decora, estructura visualmente. El cabello se ve más denso, con más cuerpo y mejor definido, incluso en cortes sencillos.

Elegancia sin rigidez

Otra de las razones por las que este tono se ha vuelto tan popular es su versatilidad estética. Funciona igual de bien en melenas largas que en cortes bob o midi, y se adapta tanto a estilos pulidos como a peinados más relajados.
El copper blonde no busca protagonismo inmediato. Su atractivo es más silencioso y sofisticado. Es un color que se nota sin imponerse, algo especialmente valioso cuando se busca elegancia y madurez.

Menor mantenimiento, mayor coherencia

A nivel práctico, este tono también juega a favor. Al moverse en una gama intermedia, el crecimiento del cabello no genera cortes tan visibles como los rubios muy claros o los cobrizos intensos. Los retoques pueden espaciarse y mantenerse con glosses o baños de color, lo que reduce el desgaste del cabello.
Además, permite ajustes personalizados, ya sea más dorado para pieles cálidas, más beige para subtonos neutros o más cobre para quienes buscan profundidad.

*EXCLUSIVE* American actress Julianne Moore rocking a Bottega Veneta woven leather handbag as she's seen leaving a Le Bristol Paris hotel

JULIANNE MOORE EN BOTTEGA VENETA

Cortesía

Un cambio que no borra, acompaña

El éxito del copper blonde entre mujeres de 50+ tiene menos que ver con tendencia y más con lectura estética. No pretende borrar el paso del tiempo, sino dialogar y convivir con él. Aporta luz donde se necesita, suaviza sin disimular y eleva la imagen con elegancia.

Julianne Moore pelo tintes
Eurídice Aiymet Garavito García
