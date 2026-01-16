A Kaia Gerber le encantan las cejas finas

Por Katie Intner

Kaia Gerber no es ajena a las buenas cejas, especialmente al crecer con una supermodelo de los años 90 como madre: Cindy Crawford, conocida por sus cejas pobladas. Sin embargo, la actriz y modelo de 24 años quiere cejas finas. «Me encantaría probar cejas finas», me dice, antes de que inmediatamente le suplique que no aprenda de mis errores de principios de los 2000. «Las afiné un poco para un proyecto que estaba filmando y las mantuve, pero naturalmente tengo cejas muy gruesas». Si bien Kaia Gerber no se depilará las cejas hasta el olvido todavía, dice que se limitará a fingir este aspecto controvertido con su corrector favorito, el Radiant Creamy Concealer de Nars, del que ahora es imagen de la marca.

«Si solo pudiera usar una marca de maquillaje por el resto de mi vida, mi respuesta siempre ha sido la misma: Nars», dice sobre su nuevo puesto. «Es genial trabajar con una empresa cuyos productos realmente te encantan, y es un momento de infarto total poder estar en el set y ver todos los productos delante de mí».

La historia de Kaia Gerber con la marca se remonta a casi una década atrás, cuando la modelo fue fotografiada por el fundador y director creativo de Nars, François Nars, para su libro de fotografía Persona.

«Kaia es una auténtica belleza, una supermodelo de hoy que lleva consigo el espíritu de otra época», comenta a Harper’s Bazaar. «Trabajar con ella en esta campaña fue como retroceder a la época de los íconos originales. Esas supermodelos eran más que rostros; lo que siempre me encantó de ellas era su alegría. Y lo más importante, lo daban todo frente a la cámara, volcando su energía en crear las imágenes más hermosas posibles. Fotografiarla fue como revivir la magia, una de las cosas que me enamoró de esta industria desde el principio».

Nos reunimos con Kaia Gerber para charlar sobre todo lo relacionado con el maquillaje, desde sus productos para islas desiertas hasta por qué «le encanta ser una niña» y pasar horas maquillándose.

¿Por qué sientes que ahora es el momento adecuado para unirte a Nars como imagen, especialmente teniendo en cuenta tu larga relación con François Nars?

Me emocioné muchísimo cuando Nars me propuso trabajar con ellos. Conozco a François desde hace años, desde que me eligió para Persona cuando tenía unos 13 o 14 años, así que tengo una relación muy cercana con él y con la marca. Cualquier momento en el que me hubieran contactado habría sido perfecto, probablemente, pero ahora mismo, en este momento de mi vida, todo parecía destino.

Creo que todos recuerdan su primer producto de Nars. ¿Cómo fue tu primera experiencia con la marca?

Para muchas personas con las que he hablado, sus primeros productos de maquillaje fueron de Nars, y eso me incluye a mí. El primer producto de maquillaje que compré fue el corrector Radiant Creamy, que sigo usando. La verdad es que nunca lo he dejado de usar, y con razón, porque es simplemente bueno. Estoy orgullosa de mi yo de 13 años por tener un gusto que todavía puedo seguir defendiendo. Siento que sus productos son muy fáciles de usar y funcionan para todas, y tienen muchísimos tonos de piel según la época del año. Ha sido mi favorito y ahora tengo mi paleta prácticamente perfeccionada porque la he usado durante más de 10 años.

Corrector cremoso radiante de NARS Cortesía

¿Cómo sientes que tu gusto en maquillaje ha cambiado a lo largo de los años?

Nunca he sido alguien que haga looks de maquillaje realmente atrevidos o coloridos. Siempre he gravitado más hacia lo natural o algo un poco ahumado. A medida que he ido creciendo, he empezado a disfrutar más del maquillaje. Cuando era más joven y modelaba mucho, casi nunca usaba maquillaje fuera del trabajo; no tenía esa inquietud en mi vida personal. Pero ahora que soy mayor, realmente he empezado a amar y apreciar el acto de arreglarme. Me encanta ser una chica y el hecho de que puedas tomarte todo el tiempo que necesites para arreglarte. Es uno de mis momentos favoritos del día. Me he vuelto a enamorar del maquillaje. Me encanta arreglarme; es casi como meditar para mí, especialmente si me preparo con amigos. Una vez que llego a cenar, en realidad no me importa, porque acabo de pasar el mejor rato preparándome. Creo que hay una idea errónea muy común de que debemos usar maquillaje para otras personas. Tal vez eso sea cierto para algunas, pero siento que la mayoría de las mujeres con las que hablo no usan maquillaje para otras personas, lo usan para ellas mismas, yo incluida.

¿Tienes algún ritual de preparación?

Siempre pongo música. Últimamente, curiosamente, ha sido la banda sonora de Rent. No sé por qué. Escucho de todo, pero me encanta poner música. Me pongo rulos en el pelo; hay algo en el pelo con rulos mientras te maquillas que me hace sentir muy bien. Me dedico mucho tiempo porque me gusta no tener prisa. También me encanta llamar o hacer FaceTime con alguien mientras me maquillo, o hablar con un amigo si está conmigo. Algunos de mis amigos se sientan en el suelo junto a mi tocador o en la encimera y charlan conmigo mientras me maquillo.

¿De dónde sacas la inspiración para el maquillaje?

Gran parte de mi inspiración proviene de los increíbles artistas con los que he trabajado. Me siento muy afortunada de que maquilladoras increíbles como Nina Park me hayan maquillado durante tanto tiempo. El otro día, Nina y yo hablábamos de cómo me maquilló por primera vez hace 10 años. También está Diane Kendall, que es increíble y trabaja muy de cerca con François. Me maquilló para mi primera campaña de maquillaje, así que me siento muy afortunada no solo de encontrar inspiración, sino también de verlas trabajar en mi rostro. Siempre que veo a gente con el móvil mientras se maquilla, pienso que se están perdiendo el mejor acceso a los expertos en belleza más capacitados. Siempre estoy haciendo preguntas; no me callo. Quiero saber qué usan y por qué lo ponen ahí.

Tienes una relación de muchos años con François, desde que te fotografió para Persona hace una década. ¿Cómo se siente reunirse de esta manera tan importante?

François ha llevado la belleza a un espacio festivo y artístico. Creo que por eso siempre me ha encantado Nars: nunca sentí que la belleza se tratara de disimular, sino de realzar. Lo que apreciaba de François antes de trabajar con él era su atención al color; es algo que nunca había visto. Creo que por eso también a todos les encantan sus rubores. Es muy difícil acertar con los pigmentos. Puedes tener la fórmula perfecta, pero no el pigmento adecuado. Él logra ambas cosas. Por eso solo he usado rubores Nars. Pruebo otros y me desvío, pero luego vuelvo a Nars porque los colores son simplemente perfectos.

Rubor en polvo Orgasm de NARS Cosmetics Cortesía

¿Hay algún consejo de belleza que hayas recibido a lo largo de los años y que realmente se te haya quedado grabado?

En cuanto a la belleza, descubrir qué te hace sentir mejor. Mi madre siempre me decía que menos es más, y creo que es totalmente cierto en mi caso. Con eso quería decir que no tienes que esconderte detrás de la belleza y que puedes usarla como una extensión de ti misma.

¿Hay algún producto sin el cual no puedas vivir?

Sinceramente, hay muchísimos, pero el corrector Radiant Creamy de Nars es probablemente el mejor. Lo llevo en la cara las 24 horas del día, los siete días de la semana, a menos que esté durmiendo. También soy muy fan del rubor. Recuerdo haberle pedido a mi madre que me comprara el rubor Orgasm cuando tenía 12 años. Esos dos son productos de confianza, una isla desierta para mí. Mi madre tenía muy buen gusto en maquillaje, y me siento afortunada de haber crecido en una casa con ese criterio. Era una casa donde se usaba el rubor Orgasm de Nars.

¿Existe alguna tendencia de maquillaje que te encantaría probar o alguna que nunca probarías?

Me encantan las cejas finas. Me da un poco de miedo hacérmelas y me preocupa que no me vuelvan a crecer. Puedo fingir que tengo cejas finas, pero cada vez que tengo la regla pienso: «Kaia, deja las pinzas». Y un espejo de aumento es mi peor enemigo. Tengo que deshacerme de él. Pero cualquier otra cosa la probaré. Siento que lo he probado todo. Hay looks de maquillaje que he llevado en el set que jamás pensaría en hacerme y, una vez que los veo, pienso: «Espera, esto me gusta».

Publicado originalmente en Harper’s Bazaar US