Belleza

Margot Robbie anuncia el regreso del cabello ondulado

La actriz apuesta por un cabello ondulado de acabado natural que redefine la elegancia contemporánea y marca un cambio sutil en su narrativa de estilo

Enero 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Margot Robbie anuncia el regreso del cabello ondulado.jpg

Instagram

Durante años, la imagen pública de Margot Robbie ha estado asociada a peinados pulidos, líneas limpias y una estética que dialoga con la sofisticación clásica de Hollywood. Por eso, su reciente aparición con el cabello ondulado no pasa desapercibida. No se trata de un simple cambio de textura, sino de una decisión estética que introduce otra lectura de elegancia a su clóset, menos rígida, más orgánica y, sobre todo, más contemporánea.

El ondulado que lleva Margot Robbie se aleja del rizo estructurado o del efecto excesivamente trabajado. Es un cabello con movimiento real, con ondas suaves que no buscan simetría perfecta ni control absoluto. La raíz se mantiene natural, el volumen está distribuido de manera discreta y el largo fluye sin rigidez. El resultado es una imagen que transmite soltura sin perder precisión.

Este tipo de ondulación conecta con una tendencia clara en el lujo actual: la valorización de lo aparentemente espontáneo. En un contexto donde el estilismo ha dejado de ser una demostración de perfección técnica para convertirse en una extensión de la personalidad, el cabello ondulado funciona como un lenguaje visual más honesto. No pretende imponerse sobre el resto del look, sino acompañarlo.

En el caso de Margot Robbie, el peinado dialoga con un vestuario de líneas limpias y un maquillaje equilibrado. El cabello no compite con el conjunto, lo suaviza. Las ondas aportan textura y profundidad al rostro, enmarcan los rasgos sin endurecerlos y generan una sensación de movimiento incluso en una imagen estática. Es un recurso que añade dimensión sin recurrir a excesos.

Este giro también marca distancia con el ideal del cabello perfectamente alisado que dominó durante años las alfombras rojas. El ondulado vuelve a ocupar un lugar central, no como símbolo de rebeldía, sino como una elección sofisticada. En este caso, la naturalidad no se opone al lujo; más bien, lo redefine.

Otro punto clave es la temporalidad del look. Las ondas suaves tienen una cualidad atemporal que permite que la imagen no quede anclada a una tendencia específica. No remiten a una década concreta ni a un código estético cerrado. Esa neutralidad estilística es, precisamente, lo que hace que el peinado funcione tanto en contextos formales como en apariciones más relajadas.

El cabello ondulado de Margot Robbie también dialoga con una narrativa más amplia en la industria de la moda y la belleza en 2026. El regreso a texturas reales, acabados táctiles y movimientos menos controlados. No se trata de abandonar la técnica, sino de usarla para crear una sensación de naturalidad bien construida.

Eurídice Aiymet Garavito García
