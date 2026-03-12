Suscríbete
El blazer clásico regresa en primavera 2026 con nuevas formas de llevarlo

El blazer clásico se adapta a la primavera 2026 con combinaciones más relajadas, siluetas ligeras y nuevas proporciones

Marzo 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El blazer clásico regresa en primavera 2026 con nuevas formas de llevarlo.jpg

El blazer clásico regresa en primavera 2026 con nuevas formas de llevarlo

Raimonda_Kulikauskiene

Hay prendas que atraviesan temporadas sin perder relevancia, pero cada cierto tiempo encuentran nuevas maneras de integrarse al vestuario contemporáneo y el blazer clásico vuelve a ocupar un lugar central en primavera 2026, esta vez dentro de combinaciones más relajadas que reflejan un cambio en la manera de construir los looks diarios.

Lejos de la rigidez asociada durante años a la sastrería tradicional, el blazer aparece ahora como una pieza flexible que puede moverse entre contextos distintos. La clave no está solo en la prenda, sino en cómo se combina con el resto del conjunto.

Con faldas midi para un equilibrio de proporciones

Una de las combinaciones más visibles en las pasarelas recientes de la Paris Fashion Week 2026 es el blazer clásico con faldas midi. Esta mezcla crea una silueta equilibrada donde la estructura de la chaqueta contrasta con la fluidez de la falda.
El resultado funciona especialmente bien cuando la chaqueta tiene una construcción limpia y la falda introduce movimiento. Los tonos neutros —gris, negro, beige o azul profundo— ayudan a mantener la elegancia sin que el look se sienta excesivamente formal.

Blazer con falda midi (1).jpg

Blazer clásico con falda midi

Pinterest

Con prendas de punto ligero

Otra forma de llevar el blazer clásico en primavera 2026 consiste en superponerlo sobre tejidos ligeros. Suéteres finos, camisetas de algodón o tops de punto funcionan como base para suavizar la estructura de la chaqueta.
Esta combinación introduce una sensación de comodidad que se aleja del contexto estrictamente profesional. El blazer clásico deja de ser una pieza reservada para ambientes formales y se integra con naturalidad en el vestuario cotidiano.

Blazer con top (1).jpg

Blazer con top

Pinterest

Sobre vestidos sencillos

El contraste entre la estructura de la sastrería y la ligereza de un vestido también aparece con frecuencia esta temporada. Vestidos rectos o de líneas simples funcionan como base para que el blazer clásico aporte definición a la silueta.
Este recurso permite transformar una prenda ligera en un conjunto más estructurado sin perder frescura. El blazer actúa como un elemento que organiza visualmente el look.

Blazer con vestido (1).jpg

Blazer con vestido

Pinterest

Con pantalones amplios

Las proporciones también juegan un papel importante en las combinaciones de primavera 2026. Los pantalones amplios o de pierna recta crean una continuidad visual interesante cuando se combinan con un blazer clásico.
Este tipo de conjunto transmite una elegancia relajada que se adapta fácilmente a distintos contextos. La sastrería se mantiene presente, pero con una actitud menos rígida que en temporadas anteriores.

Blazer con pantalones anchos.jpg

Blazer con pantalones amplios

Pinterest

El blazer como punto de partida

En primavera 2026 el blazer clásico funciona menos como una prenda de cierre y más como el punto de partida para construir un look. Su estructura permite organizar visualmente el conjunto, mientras que las combinaciones alrededor de él aportan movimiento y ligereza.
Esa capacidad de adaptarse a distintos estilos explica por qué sigue siendo una pieza esencial dentro del guardarropa contemporáneo. En lugar de permanecer ligado a una sola interpretación, el blazer clásico continúa evolucionando junto con la forma en que las personas entienden la elegancia cotidiana.

Eurídice Aiymet Garavito García
