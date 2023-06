Margot Robbie y el ranking de sus mejores ‘Barbie looks’

De Barbieland para el mundo real, Margot Robbie está robando cámara con todos los looks que ha llevado a la gira de prensa de Barbie, la película de Greta Gerwig que promete volverse un cultural reset para las nuevas generaciones. Trajes Chanel, vestidos Valentino y más firmas han vestido a la actriz de 32 años que interpreta a la muñeca más famosa de la historia de los juguetes —y sí, cada modelo estuvo previamente pensado para traer las vibras del ‘Barbiecore’ a máxima frecuencia.

• Lee: Barbie y la verdadera historia de su Malibu DreamHouse —donde guardaba 50 tacones Louboutin.

Con el arranque de las conferencias de prensa vienen nuevas declaraciones sobre cómo fue realizar esta película —como el hecho de que se agotó el color rosa gracias a ellos—. Ahora sabemos que fue Margot Robbie quien le pidió a Greta Gerwig añadir la canción ‘Barbie Girl’ de Aqua, algo que, honestamente, todos queríamos ver hecho realidad: “le dije, ‘Greta, ¿cómo incluimos esta canción? No podemos hacer la película de Barbie y no poner ‘Barbie Girl’ de Aqua. Tiene que estar ahí'. Y Greta me dijo ‘no te preocupes, encontraremos una forma cool de añadirla’"; después confesó que le muchísimo gusto saber que el remix de la canción iría a cargo de Nicki Minaj y Ice Spice, "¡mis amigas van a morir de emoción!”.

Margot nos ha estado tentando con múltiples looks de Barbie desde hace meses, así que la emoción por el tour de prensa es más que evidente. Mientras, aquí te dejamos el ranking de los looks estilo Barbie que se antojan para recrear el día del estreno (21 julio 2023).

1. Barbie 1959

La primera muñeca Barbie que hizo Mattel en 1959 llevaba un traje de baño completo con print de zebra (¿sabían que la RAE ahora dice que es ‘cebra’?), con cejas arqueadas y gafas oscuras. Margot lució una recreación de este look de Hervé Léger con peep-toes Manolo Blahnik.

2. Barbie viajera

Sólo alguien como Barbie o Margot rockearían el look de blazer y pantalón ejecutivo para viajar en avión —a mí no me sale. Este look para llegar a Sydney es un saco tweed rosa chicle CHANEL primavera 1996 ready-to-Wear, con top blanco y pantalón de vestir grisáceo. Inspiración del conjunto con el que Claudia Schiffer abrió la pasarela de esta casa de modas a finales de los noventa, como la musa de Karl Lagerfeld que era.

3. Barbie ‘Pink & Fabulous’

Cuando el equipo completo se dio cita en Beverly Hills, Margot deslumbró con un Valentino hecho a la medida, de cuello halter cruzado y cut out en el abdomen, color fucsia con polka dots y un bolso amarillo. Además de ser un modelo inspirado en Barbie, es un vestido que vimos en la colección de primavera 1993.

4. California Barbie

Si esta imagen no da Barbie vibes, no sé qué lo haría. Un conjunto de top y falda Bottega Veneta dignos para dar un paseo bajo los rayos de sol californianos.

5. Barbie Chanel

Y cuando no está usando rosa, Margot Robbie (aka Barbie) usa colores brillantes como el amarillo, y en un espléndido traje tweed de Chanel, combinado con tacones blancos.

6. Barbie pin up

Los estampados también son un must para la muñeca, y Robbie lo retomó con un vestido de estampado de fresas y corte estilo sixties de Moschino con el que estamos obsesionadas por las vibras retro.