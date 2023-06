Barbie y la verdadera historia de su Malibu DreamHouse —donde guardaba 50 tacones Louboutin

Si tu sueño de pequeña —o de adulto— era hospedarte en la casa de Barbie, déjanos decir que es totalmente posible. Solo necesitas registrarte lo antes posible a Airbnb y apartar la Barbie’s Malibu Dreamhouse, donde en esta ocasión Ken es el anfitrión y todo gira en torno a la película de Greta Gerwig. Pero, ¿de dónde salió la idea de hacer la casa de la muñeca más popular una realidad?

getty

La verdadera casa Malibú de Barbie

Niñas alrededor del mundo han jugado con la casa de Malibú de Barbie desde 1971; de acuerdo con Forbes, la primera DreamHouse fue elaborada en cartón y diseñada como un estudio inspirada en el Modernismo y el Expresionismo Abstracto. A lo largo del tiempo se han desarrollado muchas casas para Barbie —como la famosa Townhouse (considerada la más icónica), la Magical Mansion y la casa en forma de ‘A'—, pero la distinción de Malibú es, precisamente, su ubicación.

Vamos, para entenderlo en castellano, una Barbie DreamHouse es una casa con elevador (las que no lo tienen no pueden considerarse ‘DreamHouses’). Dicho esto, lo que construyeron desde 2005 es una casa tamaño real en Malibú destinada a ser la verdadera DreamHouse de Barbie.

Todo surgió por el cumpleaños 50 de Barbie, cuando comisionaron al decorador de interiores Jonathan Adler a decorar una estructura de 3,500 pies cuadrados (325.16 metros cuadrados) para que se parezca a la extravagante casa de la muñeca rubia. Según The San Diego Union Tribune, esta mansión era usada para locaciones de grabación, y el proyecto de Barbie tomó seis meses de planeación y un par de semanas para instalar.

Lo que Adler describió como “una casa glamorosa, juguetona, chic, colorida y alegre, además de funcional” tenía vista al Mar Pacífico, un dormitorio con alfombra rosa y un tapete elaborado en Perú con una ‘B’ gigante, un armario con 50 pares de peep-toe heels Christian Louboutin, cocina (equipada para hacer cupcakes), un museo interno con 25 muñecas vintage y un Volkswagen New Beelte rosa aparcado en el garage. Y si eso te pareció mucho, escucha esto: en la sala había un retrato de Barbie de Andy Warhol valuado en $200,000 dólares, un candelabro hecho con 30 pelucas rubias y un espejo cuyo marco eran 64 Barbies con el traje de baño de zebra. Chica... I can’t even, por qué no estuve ahí.

Tristemente todo este conjunto no duró demasiado, pues al terminar el festejo muchas decoraciones se las llevaron a the Palms Casino Resort en Las Vegas —para colocarlos en la Barbie Suite, #envidiatotal. Y otros más estuvieron a la venta en la colección ‘Jonathan Adler Loves Barbie’ (inserte meme de *dame todo tu dinero*). Ah, eso sí, Jonathan Adler recalcó que “Ken estaría por ahí, pero, ¿Barbie necesita a Ken? No”. He’s just Ken!

“Barbie es una clienta soñada porque no existe como persona. Ella existe como fantasía y es la clienta perfecta porque siempre está feliz y divertida, y le encanta todo. Pensé, '¿Cómo viviría Barbie?’”. Jonathan Adler para The san diego union tribune.

¿Y qué le pasó a esta casa tan pinktastic? Además de vender y deshacerse de algunas decoraciones, la pusieron a la venta por $25 millones de dólares. Mattel se alió con un agente de bienes raíces de lujo —Josh Altman— y decidieron poner la Malibú DreamHouse al alcance del público interesado. ¿Por qué hacer esto? Mattel explicó que era parte de una campaña: “después de 40 años viviendo en Malibú, Barbie hizo muchas memorias —tiene más de 130 carreras, regresó con su novio [Ken] y terminó la primera temporada de su reality. Pensó que no había mejor momento para vender la DreamHouse y ver qué más había allá afuera” (vía Forbes).

Pues varios años después, la Malibú DreamHouse para personas de carne y hueso está lista para regresar, ya que la película de Greta Gerwig trajo consigo la remodelación de esta mansión (cuya dirección es privada) y estará en renta por Airbnb.

La Barbie Malibú DreamHouse está en Airbnb 2023

De acuerdo con TMZ, Airbnb ya había hecho un contrato con la mansión en 2019, cobrando $60 dólares la noche para conmemorar los 60 años de Barbie. Ahora, con la inspiración de la película que llega a cines el 21 de julio 2023, la Malibú DreamHouse regresa renovada y más rosa que nunca.

foto: Hogwash Studios

foto: Hogwash Studios

foto: Hogwash Studios

Pero eso no es todo, Ken es el anfitrión, y a partir del 17 de julio los verdaderos Barbie-lovers podrán reservar la casa —únicamente para dos personas y sólo por una noche— y disfrutar de una experiencia que les hará decir a los cuatro vientos c’mon Barbie, let’s go party.

El costo es $0 dólares con 00 centavos la noche. Gratis. No es broma. La cosa es que solamente estará disponible para los dos huéspedes del 21 de julio y al 22 de julio de 2023. El verdadero los juegos del hambre. Ya después cobrarán la estancia y seguramente habrá una extensa lista de espera.

“Todos tenemos sueños y Barbie tiene la suerte de tener una casa llena de ellos. Pero ahora, es mi turno, y no puedo esperar para recibir huéspedes dentro de esta estancia, one-of-a-kind o, me atrevo a decir, ¿one-of-a-Ken?” Ken para Airbnb.

