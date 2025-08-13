Suscríbete
El metal que nunca deberías elegir para tu anillo de compromiso —y las dos opciones que merecen tu

Descubre por qué la plata no es el mejor metal para un anillo de compromiso; estas son las opciones que garantizan belleza y resistencia durante décadas

August 13, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Grace Kelly Shows Off Engagement Ring

Bettmann/Bettmann Archive

Elegir un anillo de compromiso es más que seleccionar una piedra bonita. La elección del metal que lo sostiene determina no solo su estética, sino su resistencia y el modo en que envejecerá en la mano de quien lo lleve. Aunque la plata se percibe como una opción más accesible y brillante en el corto plazo, su comportamiento a lo largo de los años explica por qué no es el material ideal para una joya destinada a simbolizar un compromiso de por vida.

¿Por qué la plata no es la mejor elección para un anillo de compromiso?

La plata, incluso en su versión de ley (925), es un metal blando. Esto significa que se deforma y raya con facilidad. Con el uso diario —lavarse las manos, golpearlo accidentalmente contra superficies, manipular objetos— las marcas y pequeñas abolladuras son inevitables.

A ello se suma su tendencia natural a oscurecerse por oxidación, un proceso acelerado por la exposición a químicos comunes como jabones, perfumes o cloro. Aunque pueda limpiarse, la necesidad de mantenimiento constante resta practicidad y puede afectar la apariencia del anillo con el paso del tiempo.

Otro punto clave es la sujeción de las piedras preciosas. En un metal blando como la plata, las garras o engastes que sostienen diamantes o gemas se desgastan más rápido, incrementando el riesgo de que estas se aflojen o se pierdan.

SaveInsta.to_486580563_18486591724041275_1736321951752246218_n.jpg

Elige otros metales para tu anillo de compromiso

Instagram

En pocas palabras: lo que en un escaparate brilla con nitidez, en la vida real requiere cuidados exhaustivos que pocas personas contemplan al momento de decir .

Los metales que sí funcionan en joyería de compromiso

Para una pieza que se llevará todos los días y debe conservar su forma y lustre durante décadas, dos metales han demostrado ser superiores tanto en resistencia como en estética:

Oro (en sus diferentes aleaciones)

El oro —ya sea amarillo, blanco o rosa— ofrece una combinación de durabilidad y belleza que lo convierte en el estándar para anillos de compromiso. Su maleabilidad controlada permite diseños detallados sin comprometer la resistencia. Además, las aleaciones modernas (por ejemplo, el oro blanco con paladio) refuerzan su dureza, reducen el desgaste y mantienen su brillo por más tiempo.

Captura de pantalla 2025-08-13 114551.png

El oro es el metal ideal para tu anillo de compromiso

Cortesía Tiffany & Co.

Platino

Considerado uno de los metales más nobles, el platino es naturalmente blanco, lo que evita la necesidad de baños de rodio y asegura que su tono no se altere con los años. Es más pesado y denso que el oro, lo que le da una sensación sólida y una resistencia excepcional a los arañazos y a la deformación. También es hipoalergénico, una ventaja para pieles sensibles.
Ambos metales pueden ser más costosos que la plata, pero esta diferencia se traduce en longevidad real: menor mantenimiento, mayor seguridad para las piedras y una estética que no se desvanece con el tiempo.

Captura de pantalla 2025-08-13 115102.png

Cortesía Cartier

Elegir pensando en el futuro

La decisión de invertir en oro o platino no se limita a una cuestión de lujo, sino de lógica: son materiales diseñados para resistir el desgaste cotidiano sin perder su integridad. En una pieza tan simbólica como un anillo de compromiso, esa durabilidad no es un extra, es la base de su significado.

anillo de compromiso tendencias boda
Eurídice Aiymet Garavito García
