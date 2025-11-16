Suscríbete
Belleza

¿Las cejas ultradelgadas están de vuelta? La tendencia que vuelve a dividir opiniones en belleza

Las cejas finas vuelven a aparecer en looks que marcan conversación; esto es lo que está moviendo la tendencia hoy

November 16, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Las cejas ultradelgadas están de vuelta La tendencia que vuelve a dividir opiniones en belleza.jpg

¿Las cejas ultradelgadas están de vuelta? La tendencia que vuelve a dividir opiniones en belleza

Edward Berthelot

Durante los últimos años, la conversación alrededor de las cejas se movió en una sola dirección: más densas, más naturales y con una textura que evocaba frescura, sin embargo, el péndulo de la moda —que nunca se queda quieto— vuelve a oscilar hacia un territorio inesperado, el de las cejas ultradelgadas.
Esa forma precisa, estilizada y casi etérea que definió la estética de los 90 y principios de los 2000 ha comenzado a aparecer en editoriales, pasarelas e influencers que marcan agenda. ¿Por qué está ocurriendo ahora? ¿Qué significa este regreso para quienes han abrazado la ceja poblada como un símbolo de identidad?

La tendencia no es un capricho aislado. Viene acompañada de un movimiento estético más amplio que enfatiza la limpieza visual, los ángulos definidos y un aire retro reinterpretado para la era digital. Las grandes casas de moda han contribuido a este revival, diseñadores que abrazan la estética Y2K han decidido apostar por miradas más abiertas, contrastes marcados y un toque dramático que solo unas cejas ultradelgadas pueden aportar. No se trata de replicar el pasado, sino de usarlo como recurso estilístico con una intención distinta, quizás con un toque de sofisticación rebelde.

En redes sociales, el fenómeno también ha encontrado terreno fértil. Artistas del makeup y celebridades que suelen liderar cambios de dirección en belleza han mostrado cómo una ceja ultradelgada puede transformar la expresión del rostro ya que lo vuelve más gráfico, más editorial y, en algunos casos, más audaz. Este impacto visual ha generado conversación —y también debate— porque las cejas, más que una tendencia, se han convertido en un lenguaje emocional y cultural. Modificarlas no solo cambia un look, sino la manera en que nos percibimos.

Aun así, hay matices importantes que diferencian este renacimiento del delgado extremo de hace dos décadas. Hoy, la técnica es más precisa, menos agresiva y, sobre todo, reversible. En vez de depilaciones permanentes o sobredepilación, se recurre a maquillajes temporales, geles fijadores, adhesivos que simulan un arco más fino e incluso filtros que permiten experimentar sin compromiso. Esta versión moderna abraza la flexibilidad ya que puedes llevarla un día y volver a tu ceja natural al siguiente.

Cejas ultra delgadas (1).jpg

Las cejas ultradelgadas de los 90’s están de vuelta

Pinterest

También existe una nueva conciencia sobre la salud del vello y la piel. Quienes desean explorar la tendencia lo hacen desde una perspectiva más informada, evitando las prácticas que antes dañaban el folículo. Así, el look se transforma en un gesto estético y no en una renuncia definitiva a la estructura natural de las cejas.

Entonces, ¿las cejas ultradelgadas regresaron? Sí, pero bajo sus propias reglas. No buscan reemplazar la ceja gruesa ni convertirse en nueva norma; llegan como una herramienta creativa que convive con otros estilos. Su regreso invita a jugar, probar y reinterpretar la belleza desde una visión más lúdica y autónoma. En una industria donde lo personal se antepone a lo prescriptivo, la ceja ultradelgada se convierte en una opción más para narrar quiénes somos —o quién queremos ser— por un día.

Eurídice Aiymet Garavito García
