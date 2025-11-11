Suscríbete
Belleza

¿Deberías dejar de usar gel para cejas? Lo que opinan los expertos sobre su uso diario

El gel para cejas se ha convertido en un básico del maquillaje, pero los dermatólogos advierten que no todos los productos son inofensivos para tu piel

November 11, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fifth Annual Academy Museum Gala

Getty Images

Durante los últimos años, las cejas han pasado de ser un simple marco del rostro a un elemento central de la expresión. Las hemos visto finas y arqueadas en los dosmiles, gruesas y naturales con la influencia de Cara Delevingne, y ahora, perfectamente peinadas con gel, en el auge del brow lifting o efecto laminado, pero en medio de esa obsesión por mantenerlas en su sitio, una pregunta comienza a resonar entre dermatólogos y maquillistas: ¿usar gel para cejas todos los días puede dañar el vello o la piel?

Un básico que no siempre es inocente

El gel para cejas parece inofensivo —transparente, ligero y práctico—, pero su uso constante puede tener consecuencias si no se elige correctamente o se retira de forma adecuada. Los expertos en dermatología estética señalan que algunos geles contienen alcohol, fragancias o polímeros que, a largo plazo, pueden resecar la piel y debilitar los folículos pilosos. El resultado: cejas más delgadas y con menos densidad.
La maquillista profesional María José Leal, especializada en cejas naturales, afirma que “el problema no es el producto, sino el exceso”. Usar gel todos los días sin limpiar correctamente la zona puede obstruir los poros, causar descamación o incluso pequeñas irritaciones.

pexels-mohammadrezababaei-15579926.jpg

Pexels

La diferencia entre fijar y cuidar

Los geles con fórmulas nutritivas —que incluyen ingredientes como pantenol, biotina o aceites ligeros— ofrecen una alternativa más saludable para uso diario. Sin embargo, los expertos recomiendan darles un descanso: dejar las cejas libres de producto al menos dos o tres días por semana ayuda a mantener el equilibrio natural del vello y la piel.
Por otro lado, los productos que prometen un efecto laminado duradero suelen incluir ingredientes más agresivos, como resinas o ceras sintéticas. Estos pueden provocar rigidez y quiebre del vello, sobre todo si se combinan con depilaciones frecuentes o exposición solar sin protección.

pexels-orlovamaria-4946400.jpg

Dejar las cejas libres de producto al menos dos o tres días por semana ayuda a mantener el equilibrio natural del vello y la piel

Pexels

La recomendación final

Si tu objetivo es mantener unas cejas saludables y con forma definida, el consejo de los especialistas es alternar el uso del gel con cepillos limpios o sérums fortalecedores. Lava siempre tus cejas al final del día y evita dormir con restos de maquillaje o fijador.
El gel para cejas puede seguir siendo tu aliado, pero sólo si lo eliges con conciencia y lo tratas como lo que es: un cosmético de apoyo, no un tratamiento. La verdadera forma y densidad de tus cejas proviene del cuidado diario, no del producto que las mantiene en su lugar.

Eurídice Aiymet Garavito García
