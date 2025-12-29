Suscríbete
Ni negro ni camel, el abrigo más tendencia de otoño-invierno 2025/2026 es marrón chocolate

El marrón chocolate se consolida como el tono clave de los abrigos en otoño-invierno 2025/2026 por ser elegante, versátil y con una profundidad que redefine los neutros clásicos

Diciembre 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025

Edward Berthelot/Getty Images

Durante años, el abrigo negro fue la respuesta automática y el camel, la alternativa elegante. Funcionaban porque eran seguros, porque combinaban con todo y porque nadie tenía que explicarlos, pero en otoño-invierno 2025/2026, el centro de gravedad cromático se desplaza. El marrón chocolate toma ese lugar con una autoridad silenciosa y una sofisticación distinta, una menos obvia y más profunda.

No es un color nuevo en la moda, pero sí lo es su forma de ocupar el protagonismo. El marrón chocolate deja de ser secundario para convertirse en pieza clave del guardarropa invernal.

Por qué ahora

El cambio no es casual. Después de varias temporadas dominadas por extremos —minimalismo rígido o maximalismo nostálgico—, la moda vuelve a buscar matices y el marrón chocolate aporta exactamente eso, profundidad sin dureza y elegancia sin frialdad.
A diferencia del negro, no endurece el look. Y frente al camel, resulta menos predecible. Tiene peso visual, pero también calidez. Es un color que se siente adulto, bien asentado, pensado para durar más de una temporada.

Un nuevo neutro con carácter

El gran acierto del marrón chocolate es su versatilidad real. Funciona como neutro, pero no pasa desapercibido. Eleva siluetas clásicas —abrigos rectos, envolventes, de lana estructurada— y también dialoga bien con cortes más relajados y contemporáneos.
Además, favorece distintos tonos de piel y se adapta tanto a looks diurnos como nocturnos. Un abrigo marrón chocolate puede acompañar jeans y knitwear sin verse informal, pero también funciona sobre vestidos o trajes sin perder presencia.

Abrigo marrón chocolate.jpg

El abrigo marrón chocolate que será tendencia en 2026

Pinterest

Cómo se lleva en 2025/2026

La clave está en evitar el contraste forzado. El marrón chocolate se luce mejor cuando se integra en una paleta armónica:

  • Con tonos crema, marfil o blanco roto para looks luminosos
  • Con cafés más claros o más oscuros para un efecto monocromático
  • Con gris medio o topo para una lectura más urbana
  • Con acentos burdeos o verde oscuro si se busca profundidad

En cuanto a texturas, la lana, el cashmere y los tejidos ligeramente afelpados potencian su riqueza visual. Cuanto más mate el acabado, más elegante se siente.

Abrigo en tendencia 2026 marron chocolate.jpg

La permanencia del marrón chocolate irá más allá del invierno 2025/2026

Pinterest

Una elección que envejece bien

Parte del atractivo del marrón chocolate es que no depende de la novedad y no grita tendencia, es decir, se instala con calma y se vuelve parte del paisaje. En un momento en el que la moda valora cada vez más la permanencia y el uso consciente, este tono responde mejor que otros a la pregunta clave: ¿lo seguiré usando dentro de cinco años?
La respuesta, en este caso, es sí.

Marrón chocolate 2026.jpg

Elegir un abrigo marrón chocolate no es solo seguir una pauta de temporada

Pinterest

Más que una tendencia

Elegir un abrigo marrón chocolate no es solo seguir una pauta de temporada. Es una decisión estética que habla de seguridad, de gusto afinado y de una relación más madura con la moda. No busca destacar por exceso, sino por coherencia.
En otoño-invierno 2025/2026, el abrigo deja de ser fondo para convertirse en mensaje. Y el marrón chocolate es el color que mejor lo dice.

Eurídice Aiymet Garavito García
