Donde el desierto se funde con el Mar de Cortés: Hyatt Ziva Los Cabos

En el punto exacto donde las dunas del desierto se rinden ante el azul profundo del Mar de Cortés, nace un refugio que ha logrado descifrar el código del lujo contemporáneo: Hyatt Ziva Los Cabos . Lejos de la rigidez de los protocolos tradicionales, este oasis en la península de Baja California propone una experiencia de “lujo relajado”, donde la sofisticación se vive descalza y la verdadera exclusividad está en la libertad de disfrutar.

Un santuario de diseño y serenidad

La arquitectura de Hyatt Ziva Los Cabos se funde con el entorno, ofreciendo 607 suites de estética contemporánea que funcionan como palcos privados hacia el océano. Los interiores, definidos por tonos neutros y materiales naturales como madera y mármol, están diseñados para amplificar la sinfonía de las olas. Para quienes quieren un nivel superior de privacidad, las Swim-Up Suites ofrecen acceso directo a piscinas semi-privadas, mientras que el Penthouse es el claro ejemplo de la elegancia exclusiva para adultos.

Cada detalle, desde las duchas raindance hasta los balcones que capturan la brisa, invita a la desconexión absoluta. Es un espacio donde el tiempo parece detenerse, en especial dentro de alguna de las 18 salas de su Zen Spa, un santuario dedicado a filosofías ancestrales y tratamientos de vanguardia, como el ritual de energía con cuarzos o la envoltura post-solar de cactus del desierto.

Alta Gastronomía: Un viaje sensorial sin fronteras

El corazón de la experiencia en Hyatt Ziva Los Cabos es, sin duda, su propuesta culinaria de clase mundial. Con 15 espacios gastronómicos, el resort se aleja del concepto convencional de all-inclusive para ofrecer una curaduría gourmet que satisface a los paladares más exigentes.

La travesía comienza en Bon Vivant, un espacio solo para adultos que transporta a los comensales a las calles de París a través de una cocina francesa clásica maridada con etiquetas de alta gama. La sofisticación continúa en DoZo, donde el arte del teppanyaki se convierte en un espectáculo visual, y en el nuevo Mahika, un templo de la cocina hindú que recibe a los huéspedes con una atmósfera cálida y mística.

Para los que prefieren la frescura local, Casa Cortez ofrece cortes a la parrilla y mariscos frente al mar, capturando la esencia vibrante de la Baja. La mixología también reclama su protagonismo en espacios como el Martini Bar El Mirador o 23°N, un lobby bar renovado con estética náutica y acentos de latón donde los cócteles de autor son el preludio perfecto para una noche bajo las estrellas.