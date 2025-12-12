Suscríbete
Una celebración entre amigos: la noche que unió a Harper’s Bazaar Man y a la comunidad de Diego Boneta

Diciembre 12, 2025 • 
Harper’s Bazaar
una-celebracion-entre-amigos-la-noche-que-unio-a-harpers-bazaar-man-y-a-la-comunidad-de-diego-boneta.jpeg

La develación del Issue Nº1 de Harper’s Bazaar Man en México, junto a Diego Boneta y Omega, no sólo marcó un momento histórico para la industria editorial, sino que también se convirtió en una velada donde la amistad, el apoyo y la autenticidad brillaron al mismo nivel que la moda y la elegancia. En el restaurante Chapulín, en Polanco, un selecto grupo de invitados se reunió para acompañar a Diego Boneta, estrella de esta primera portada junto a Omega, en una noche que celebró tanto su trayectoria como el inicio de una nueva era para Bazaar.

celebracion-entre-amigos-la-noche-que-unio-a-harpers-bazaar-man-y-a-la-comunidad-de-diego-boneta.jpeg

Entre los asistentes destacó la presencia de algunos de los amigos más cercanos y queridos de Diego, quienes acudieron para ser parte de este momento tan significativo. Roberto Carlo, siempre elegante y carismático; David Souza, con su estilo impecable; Carlos Ferro, cuya presencia aportó calidez y camaradería; y Alex de la Madrid, uno de los amigos más cercanos de Diego, se unieron a la celebración compartiendo risas, abrazos y palabras que evidenciaron la complicidad y el cariño que los une.

La familia de Diego también jugó un rol esencial, acompañándolo con orgullo y emoción durante la develación de la portada. Su presencia subrayó el carácter íntimo y auténtico de la noche, recordando que los grandes logros siempre se viven mejor rodeados de quienes han sido parte del camino.

la-noche-que-unio-a-harpers-bazaar-man-y-a-la-comunidad-de-diego-boneta.jpeg

La cena, cuidadosamente diseñada, dio pie a conversaciones profundas, encuentros significativos y un ambiente donde la moda se entrelazó con la amistad. Los invitados disfrutaron de una experiencia multisensorial en un espacio que reflejaba a la perfección el espíritu de Harper’s Bazaar: sofisticación contemporánea y atención impecable al detalle.

Esta velada no solo celebró el lanzamiento de Harper’s Bazaar Man; celebró, también, la unión de una comunidad que reconoce el talento, el esfuerzo y la visión de un actor que continúa proyectando a México en el escenario internacional. Una noche que confirmó que cuando la moda y las relaciones auténticas se encuentran, los momentos trascienden.

harpers-bazaar-man-y-a-la-comunidad-de-diego-boneta.jpeg
Harper’s Bazaar
