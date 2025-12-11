Suscríbete
Una noche histórica: Harper’s Bazaar Man llega a México junto a Omega y Diego Boneta

Diciembre 11, 2025 • 
Harper’s Bazaar
una-noche-historica-harpers-bazaar-man-llega-a-mexico-junto-a-omega-y-diego-boneta.png

El universo Bazaar escribió un nuevo capítulo en su historia con la develación de la portada del Issue Nº1 de Harper ‘s Bazaar Man en México, un lanzamiento que marca un hito para la marca y para la industria editorial del país. La celebración tuvo lugar en una cena íntima y exquisitamente curada en el restaurante Chapulín, en Polanco, un escenario que se distinguió por su atmósfera cálida, su elegancia y un impecable cuidado en cada detalle.

noche-historica-harpers-bazaar-man-llega-a-mexico-junto-a-omega-y-diego-boneta.jpeg

La velada reunió a un selecto grupo de invitados que acompañaron este momento trascendental. La directora editorial, Majo Guzmán, dirigió unas palabras que enmarcaron la relevancia del lanzamiento y la visión que impulsa esta nueva edición masculina: un espacio dedicado al estilo, la modernidad y la sofisticación contemporánea. Tras su intervención, se unió a ella Diego Boneta, protagonista de la primera portada, para juntos develar la imagen que simboliza esta nueva era editorial.

cena-harpers-bazaar-man-llega-a-mexico-junto-a-omega-y-diego-boneta.jpeg

Diego, impecable y carismático, lució en la velada el elegante reloj Planet Ocean de Omega, pieza que complementó a la perfección su presencia y reafirmó el espíritu de lujo y precisión que caracteriza tanto a la marca relojera como a Bazaar. A la cena acudieron también miembros de su familia, quienes lo acompañaron en este logro profesional, así como amigos cercanos, celebrando con él esta noche tan significativa.

evento-harpers-bazaar-man-llega-a-mexico-junto-a-omega-y-diego-boneta.jpeg

Entre conversaciones, brindis y una atmósfera que conjugó sofisticación y cercanía, la presentación del primer número de Harper ‘s Bazaar Man junto a Omega se consolidó como una velada inolvidable. Una noche que no solo celebró a Diego Boneta como imagen inaugural, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Harper’s Bazaar México: una edición dedicada al hombre moderno, con el sello distintivo de estilo, excelencia y visión global que siempre ha definido a la marca.

harpers-bazaar-man-llega-a-mexico-junto-a-omega-y-diego-boneta.jpeg
