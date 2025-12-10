Suscríbete
Explant, la tendencia que está marcando el rumbo de las cirugías estéticas

El explant está redefiniendo la relación de muchas mujeres con su cuerpo. Esta tendencia revela una búsqueda de comodidad, autenticidad y una estética menos exigente

Diciembre 10, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Durante años, la cirugía estética gravitó alrededor del volumen, la estructura marcada y la idea de que un cuerpo debía sostener cierta presencia visual para ser considerado atractivo. Hoy, ese paradigma empieza a desvanecerse. En su lugar aparece una tendencia que crece de forma silenciosa pero constante: el explant, o la extracción de implantes mamarios. Más que un procedimiento quirúrgico, este movimiento representa una transformación profunda en la forma en que muchas mujeres quieren habitar su propio cuerpo.

El auge del explant no surge por moda pasajera, sino por un cambio cultural que está reconfigurando la estética contemporánea. La figura extremadamente pulida, tensa y proporcional dejó de ser aspiracional en muchos círculos. En su lugar, se abre paso una silueta más suave, funcional y libre. Mujeres que durante años llevaron implantes ahora buscan recuperar una versión corporal menos condicionada por la expectativa externa y más alineada con su bienestar físico y emocional.

Detrás de esta decisión hay historias diversas. Algunas hablan de incomodidad física: dolores, tensiones, complicaciones o simplemente la sensación de que los implantes ya no acompañan su estilo de vida. Otras expresan un deseo profundo de autenticidad, un regreso a una imagen corporal que se siente honesta. Y también existe un grupo que, sin arrepentirse de la cirugía inicial, reconoce que su relación con su cuerpo ha cambiado con los años y necesita adaptarse.
Este fenómeno se complementa con un giro estético visible en redes, pasarelas y alfombras rojas entre siluetas más naturales, cuerpos menos intervenidos y proporciones más suaves. La era de la hiperdefinición y los volúmenes exagerados convive ahora con una búsqueda de armonía que no exige perfección ni exceso. Es un movimiento que se siente más real, sostenible y más acorde con el ritmo actual, donde la salud mental y física pesan tanto como la apariencia.

El explant también revela una evolución emocional. Muchas mujeres describen el proceso como un acto de reconciliación consigo mismas. No se trata de renunciar a la estética, sino de cuestionar cuál estética les pertenece realmente. La decisión no se toma desde la presión, sino desde la claridad, para entender el propio cuerpo como un espacio que debe sentirse cómodo, no performático.

Pamela Anderson también forma parte de las celebridades que practicaron el explant

En el consultorio, los cirujanos notan un perfil distinto de pacientes entre mujeres informadas, reflexivas, menos interesadas en complacer estándares externos y más preocupadas por su relación íntima con su cuerpo. El explant no es una tendencia radical; es un síntoma de un cambio cultural más amplio, donde la belleza se redefine con suavidad, intención y autonomía.

En esencia, el auge de este procedimiento habla de una transición poderosa en la que muchas mujeres están eligiendo la ligereza sobre la exigencia, la naturalidad sobre el artificio y la libertad sobre la presión estética. No es un rechazo a la cirugía, sino una afirmación de que la belleza puede evolucionar a su propio ritmo.

