Rihanna le dice no a Halloween y decreta temporada navideña en octubre

Mientras el resto del mundo aún afina sus disfraces para Halloween, Rihanna ya está envolviendo regalos. Con su característico sentido del humor y la misma energía irreverente que define su imperio, la cantante y empresaria convirtió octubre en su propio diciembre anticipado al lanzar los nuevos onesies navideños de Savage x Fenty.

En las imágenes compartidas en redes sociales, Rihanna aparece con un conjunto rojo de estampado ugly y un bralette de encaje a juego, rodeada de luces, regalos y un árbol decorado que parece salido de una película de los años 90. En lugar de calabazas o telarañas, hay cintas, papel metálico y una actitud relajada que deja claro su mensaje: la temporada de celebrar ya comenzó.

Más allá del guiño divertido, la sesión fotográfica captura la esencia del universo Savage x Fenty: autenticidad, cuerpo real y sensualidad sin pretensiones. Rihanna juega con la ironía —dándole la vuelta a la obsesión por lo temático— y recuerda que la comodidad también puede ser sexy. Los onesies que promociona están pensados para compartirse, literalmente:

Acaban de llegar los nuevos onesies y voy a comprarle uno a todos los de mi lista, escribió, adelantando que también hay versiones para niños y niñas Rihanna

Con esta campaña, Rihanna redefine el calendario comercial y emocional, no se trata solo de vender pijamas, sino de proponer una nueva manera de habitar la intimidad en familia. En su imaginario, las fiestas no comienzan con la cuenta regresiva de diciembre, sino cuando el cuerpo pide calidez, pertenencia y humor. La artista convierte lo cotidiano —ponerse una pijama— en un acto de autocuidado y conexión con quienes más ama.

La fotografía, saturada de tonos verdes, rojos y dorados, crea una atmósfera nostálgica que evoca el cine familiar clásico, pero con un giro moderno impregnado por el deseo femenino que no se oculta detrás de la ternura, sino que se celebra. Rihanna, en pleno control de su narrativa, demuestra otra vez que no sigue tendencias, sino que las dicta. Y si este año decidió saltarse Halloween para darle paso al espíritu navideño, probablemente medio mundo la seguirá.