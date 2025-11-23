Hailey Bieber celebra sus 29 años con un diseño vintage de Versace que revive la era más audaz de Donatella

Hailey Bieber celebró su cumpleaños número 29 con la seguridad de alguien que entiende perfectamente el lenguaje de la moda. Para su noche especial, la modelo eligió un diseño vintage de Versace perteneciente a la colección Spring-Summer 2002, una de las etapas más icónicas de la casa italiana. La pieza, con su silueta ajustada, cuero negro y flecos estratégicos, es un guiño directo a una era donde Donatella Versace apostaba por el maximalismo sensual sin disculpas.

El look retoma el espíritu de los años en los que la firma exploraba una feminidad poderosa, marcada por cortes atrevidos, texturas dominantes y un magnetismo inmediato. Hailey Bieber lo lleva con la naturalidad de quien entiende que el archivo no es solo nostalgia, es estilo que navega entre épocas sin perder relevancia. El detalle del corset lace-up en la espalda aporta una vibra audaz y pulida a la vez, mientras los flecos generan ese movimiento característico de la estética Versace de principios de los 2000.

En las imágenes, Hailey Bieber complementa el diseño con un beauty look perfectamente equilibrado con piel luminosa, labios en tono nude suave y un delineado sutil que intensifica la mirada sin competir con la fuerza de la prenda. El peinado —un recogido pulido con mechón lateral— acentúa la arquitectura del look, dejando que la chaqueta de cuero sea la protagonista absoluta.

Donatella Versace SS02 Instagram

Lo interesante de esta elección es cómo Hailey Bieber reafirma la tendencia del archival dressing, uno de los fenómenos más relevantes del año. Celebridades de distintas generaciones están recurriendo a piezas históricas que ya no necesitan presentación, pero sí reinterpretación. Este Versace SS02 —con su construcción de cuero, su vibra rock-chic y ese toque de dramatismo— demuestra por qué la estética que Donatella Versace creó hace dos décadas sigue siendo tan influyente.

Hailey Bieber SS02 Instagram

Hailey Bieber no solo celebró su cumpleaños; también celebró una era de la moda que continúa marcando pauta. Su elección confirma que las prendas icónicas no envejecen, sino que encuentran nuevos contextos, nuevos cuerpos y nuevas historias que contar. Y en su versión 2025, el look SS02 se siente tan fresco como el día en que desfiló por primera vez.