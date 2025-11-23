Suscríbete
Celebridades

Hailey Bieber celebra sus 29 años con un diseño vintage de Versace que revive la era más audaz de Donatella

El cumpleaños 29 de Hailey Bieber revive uno de los momentos más emblemáticos de Versace con un look que mezcla nostalgia, sensualidad y poder

Noviembre 23, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Hailey Bieber celebra sus 29 años con un diseño vintage de Versace que revive la era más audaz de Donatella.jpg

Hailey Bieber celebra sus 29 años con un diseño vintage de Versace que revive la era más audaz de Donatella

Instagram

Hailey Bieber celebró su cumpleaños número 29 con la seguridad de alguien que entiende perfectamente el lenguaje de la moda. Para su noche especial, la modelo eligió un diseño vintage de Versace perteneciente a la colección Spring-Summer 2002, una de las etapas más icónicas de la casa italiana. La pieza, con su silueta ajustada, cuero negro y flecos estratégicos, es un guiño directo a una era donde Donatella Versace apostaba por el maximalismo sensual sin disculpas.

También te interesa...
Hailey Bieber y Tiffany & Co.
Celebridades
Hailey Bieber deslumbra en la nueva campaña de Tiffany & Co.
Julio 19, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
tatuajes en los dedos
Belleza
Tatuajes en los dedos, la tendencia favorita de Hailey Bieber
Septiembre 03, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

El look retoma el espíritu de los años en los que la firma exploraba una feminidad poderosa, marcada por cortes atrevidos, texturas dominantes y un magnetismo inmediato. Hailey Bieber lo lleva con la naturalidad de quien entiende que el archivo no es solo nostalgia, es estilo que navega entre épocas sin perder relevancia. El detalle del corset lace-up en la espalda aporta una vibra audaz y pulida a la vez, mientras los flecos generan ese movimiento característico de la estética Versace de principios de los 2000.

En las imágenes, Hailey Bieber complementa el diseño con un beauty look perfectamente equilibrado con piel luminosa, labios en tono nude suave y un delineado sutil que intensifica la mirada sin competir con la fuerza de la prenda. El peinado —un recogido pulido con mechón lateral— acentúa la arquitectura del look, dejando que la chaqueta de cuero sea la protagonista absoluta.

Donatella Versace SS02.jpg

Donatella Versace SS02

Instagram

Lo interesante de esta elección es cómo Hailey Bieber reafirma la tendencia del archival dressing, uno de los fenómenos más relevantes del año. Celebridades de distintas generaciones están recurriendo a piezas históricas que ya no necesitan presentación, pero sí reinterpretación. Este Versace SS02 —con su construcción de cuero, su vibra rock-chic y ese toque de dramatismo— demuestra por qué la estética que Donatella Versace creó hace dos décadas sigue siendo tan influyente.

Hailey Bieber SS02.jpg

Hailey Bieber SS02

Instagram

Hailey Bieber no solo celebró su cumpleaños; también celebró una era de la moda que continúa marcando pauta. Su elección confirma que las prendas icónicas no envejecen, sino que encuentran nuevos contextos, nuevos cuerpos y nuevas historias que contar. Y en su versión 2025, el look SS02 se siente tan fresco como el día en que desfiló por primera vez.

hailey Bieber Donatella Versace Versace
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
ELLE's 2025 Women In Hollywood Celebration Presented By Ralph Lauren and Bvlgari With Support From evian, Hendrick's Gin, And Lucid Motors - Inside
Celebridades
Lo que el lenguaje corporal de Jennifer Aniston sugiere sobre su debut en pareja con Jim Curtis
Noviembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala
Celebridades
La maldición de las parejas que asisten juntas a la MET Gala
Noviembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Parisian Spice
Celebridades
Así fue el casting de Victoria Beckham para ser una Spice Girl
Noviembre 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_464512712_18486824905037292_3052197059485480932_n.jpg
Moda
Hailey Bieber conquista Los Ángeles con un vestido de Gucci hecho a la medida
Noviembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Demi Moore cumple 63 y demuestra que la elegancia no tiene edad con un look de sastrería impecable.jpg
Celebridades
Demi Moore cumple 63 y demuestra que la elegancia no tiene edad con un look de sastrería impecable
En su cumpleaños número 63, Demi Moore reafirma su estatus como ícono de estilo con un traje blanco de aire arquitectónico y una lección de sofisticación atemporal
Noviembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood.jpg
Celebridades
Corey Gamble, el hombre que conquistó a Kris Jenner y encontró su lugar en el clan más famoso de Hollywood
Empresario, discreto y con una presencia constante en la vida de Kris Jenner. Así es Corey Gamble, el hombre que conquistó a la matriarca del clan Kardashian-Jenner
Noviembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.jpg
Celebridades
Cristiano Ronaldo habla sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo habló por primera vez del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez y confesó que la pedida fue improvisada, una noche íntima en la que el amor y la espontaneidad superaron cualquier plan perfecto
Noviembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Wedding of Mariah Carey and Tommy Mottola
Celebridades
La maldición de Vera Wang, el mito detrás de los vestidos de novia más icónicos del mundo
El mito de la maldición de Vera Wang ha convertido sus vestidos de novia en un símbolo intrigante donde el lujo, la belleza y una extraña coincidencia se conjugan
Noviembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García