La historia íntima de cómo Choupette llegó a la vida de Karl Lagerfeld

La historia de Choupette no comienza como un gesto planeado ni como una excentricidad pensada para alimentar el mito. Al contrario, su llegada a la vida de Karl Lagerfeld fue casual, doméstica y, en esencia, profundamente cotidiana. Justo por eso terminó siendo tan significativa.

En 2011, Choupette era una gata birmana que pertenecía al modelo francés Baptiste Giabiconi, colaborador cercano y musa frecuente de Karl Lagerfeld. Antes de un viaje de trabajo, Giabiconi le pidió a Karl Lagerfeld que cuidara a la gata durante unos días. Nada más. No había intención de adopción ni de convertirla en parte de su universo personal. Era un favor simple entre personas que compartían rutina y confianza.

Pero algo cambió en ese breve periodo. Karl Lagerfeld, conocido por su control absoluto del tiempo, del espacio y de su imagen pública, se encontró disfrutando de una compañía distinta. Choupette no invadía, no exigía, ni competía. Su presencia era silenciosa, observadora y elegante sin proponérselo. Esa convivencia breve fue suficiente para que Karl Lagerfeld entendiera que no quería despedirse de ella.

Cuando llegó el momento de devolverla, Karl Lagerfeld fue claro: no podía hacerlo. Más tarde contaría que nunca había tenido una mascota propia y que la experiencia lo sorprendió incluso a él y Choupette se quedó. No como símbolo, no como capricho, sino como una presencia constante en su vida privada.

A partir de entonces, la gata pasó a formar parte del día a día del diseñador en París. Tenía rutinas, cuidadores y espacios propios, pero también algo menos tangible como la atención genuina del genio de la moda. Karl Lagerfeld hablaba de ella con una mezcla poco habitual de humor y afecto, dejando ver una faceta más blanda, menos blindada, que rara vez aparecía en entrevistas sobre moda.

Con el tiempo, Choupette se volvió visible para el mundo exterior. Apareció en sesiones fotográficas, ilustraciones, campañas especiales y hasta libros, sin embargo, su lugar no fue el de una mascota convertida en accesorio mediático, sino el de una compañera que convivía con naturalidad dentro del universo Karl Lagerfeld. Nunca fue utilizada para explicar su trabajo ni para suavizar su imagen pública; simplemente existía a su lado.

Lo interesante de esta historia es que no responde a una narrativa aspiracional prefabricada. No hay gesto calculado ni estrategia detrás. Choupette llegó por accidente, se quedó por afecto y terminó convirtiéndose en una figura cultural porque encajaba de forma orgánica con la vida de alguien que entendía el lujo desde la intimidad, no desde el exceso.