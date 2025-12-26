Suscríbete
Celebridades

La historia íntima de cómo Choupette llegó a la vida de Karl Lagerfeld

Choupette cambió la vida de Karl Lagerfeld de forma inesperada y esta es la historia se convirtió en el legado de un genio inmortal

Diciembre 25, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
La historia íntima de cómo Choupette llegó a la vida de Karl Lagerfeld.jpg

La historia íntima de cómo Choupette llegó a la vida de Karl Lagerfeld

Instagram

La historia de Choupette no comienza como un gesto planeado ni como una excentricidad pensada para alimentar el mito. Al contrario, su llegada a la vida de Karl Lagerfeld fue casual, doméstica y, en esencia, profundamente cotidiana. Justo por eso terminó siendo tan significativa.

En 2011, Choupette era una gata birmana que pertenecía al modelo francés Baptiste Giabiconi, colaborador cercano y musa frecuente de Karl Lagerfeld. Antes de un viaje de trabajo, Giabiconi le pidió a Karl Lagerfeld que cuidara a la gata durante unos días. Nada más. No había intención de adopción ni de convertirla en parte de su universo personal. Era un favor simple entre personas que compartían rutina y confianza.

Sigue leyendo...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-3828.jpg
Agenda
Karl Lagerfeld tiene una nueva caricatura
Julio 27, 2016
 · 
Harper’s Bazaar
Moda
Karl Lagerfeld transforma el Grand Palais en un centro de inteligencia
Diciembre 02, 2017
Celebridades
Karl Lagerfeld ahora tiene barba y luce irreconocible
Octubre 28, 2017
Celebridades
Karl Lagerfeld diseña una lujosa residencia en Miami
Noviembre 20, 2017
Celebridades
Karl Lagerfeld celebra sus cincuenta años de trabajo con Fendi
Mayo 04, 2017

Pero algo cambió en ese breve periodo. Karl Lagerfeld, conocido por su control absoluto del tiempo, del espacio y de su imagen pública, se encontró disfrutando de una compañía distinta. Choupette no invadía, no exigía, ni competía. Su presencia era silenciosa, observadora y elegante sin proponérselo. Esa convivencia breve fue suficiente para que Karl Lagerfeld entendiera que no quería despedirse de ella.

Cuando llegó el momento de devolverla, Karl Lagerfeld fue claro: no podía hacerlo. Más tarde contaría que nunca había tenido una mascota propia y que la experiencia lo sorprendió incluso a él y Choupette se quedó. No como símbolo, no como capricho, sino como una presencia constante en su vida privada.
A partir de entonces, la gata pasó a formar parte del día a día del diseñador en París. Tenía rutinas, cuidadores y espacios propios, pero también algo menos tangible como la atención genuina del genio de la moda. Karl Lagerfeld hablaba de ella con una mezcla poco habitual de humor y afecto, dejando ver una faceta más blanda, menos blindada, que rara vez aparecía en entrevistas sobre moda.

Con el tiempo, Choupette se volvió visible para el mundo exterior. Apareció en sesiones fotográficas, ilustraciones, campañas especiales y hasta libros, sin embargo, su lugar no fue el de una mascota convertida en accesorio mediático, sino el de una compañera que convivía con naturalidad dentro del universo Karl Lagerfeld. Nunca fue utilizada para explicar su trabajo ni para suavizar su imagen pública; simplemente existía a su lado.

Lo interesante de esta historia es que no responde a una narrativa aspiracional prefabricada. No hay gesto calculado ni estrategia detrás. Choupette llegó por accidente, se quedó por afecto y terminó convirtiéndose en una figura cultural porque encajaba de forma orgánica con la vida de alguien que entendía el lujo desde la intimidad, no desde el exceso.

Karl Lagerlfeld celebrities
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
"Le Grand Diner du Louvre" Passage Richelieu Photocall
Celebridades
Carla Bruni celebra su cumpleaños 58 tras superar el cáncer de mama
Diciembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sabrina Carpenter - Short n' Sweet Tour - New York
Celebridades
Todo lo que sabemos sobre el nuevo date de Sabrina Carpenter
Diciembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Katy Perry y Justin Trudeau confirman romance en Japón.jpg
Celebridades
Katy Perry y Justin Trudeau confirman romance en Japón
Diciembre 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Fashion Awards 2025
Celebridades
La historia de amor entre Kim Cattrall y Russell Thomas
Diciembre 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Todo lo que debe saber sobre el nuevo anillo de compromiso de Miley Cyrus.jpg
Celebridades
Todo lo que debe saber sobre el nuevo anillo de compromiso de Miley Cyrus
Una pieza de oro con carácter arquitectónico y diamantes enmarcados anuncia una etapa más íntima y elegante en la historia de Miley Cyrus y Maxx Morando
Diciembre 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Anne Hathaway abraza su era más icónica en Mother Mary.jpg
Celebridades
Anne Hathaway abraza su época dorada en Mother Mary
El tráiler de Mother Mary revela un drama pop lleno de intensidad estética, música original y un vestuario que coloca a Anne Hathaway en un territorio visual inesperado
Diciembre 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gianni And Donatella Versace
Celebridades
Donatella celebra a Gianni en su cumpleaños y revive la energía que definió a la casa Versace
Donatella Versace honra la memoria de Gianni, su hermano, hoy en su cumpleaños…
Diciembre 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa, la nueva musa de Bvlgari para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.png
Celebridades
Dua Lipa, la nueva musa de Bvlgari para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Una campaña invernal donde Bvlgari transforma a Dua Lipa en un icono de lujo helado, mezclando joyería, atmósfera cinematográfica y fuerza femenina en pleno 2026
Noviembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García