Celebridades

Paris Hilton y Carter Reum renuevan sus votos cinco años después

En Turcas y Caicos y frente a sus hijos, Paris Hilton y Carter Reum volvieron a comprometerse en el Día de San Valentín. Así ha evolucionado su historia de amor desde que se conocieron

Febrero 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Paris Hilton y Carter Reum renuevan sus votos cinco años después.jpg

Paris Hilton y Carter Reum renuevan sus votos cinco años después

Instagram

Cinco años después de su boda original, Paris Hilton y Carter Milliken Reum volvieron a darse el sí. Esta vez ocurrió en las aguas turquesas de las Islas Turcas y Caicos, en el Día de San Valentín y a pocos días del cumpleaños de la empresaria. La diferencia es significativa: ahora no solo son marido y mujer, también son padres de Phoenix y London.

En la publicación compartida por Paris Hilton en Instagram, el mensaje es claro: renovar votos no fue un acto ceremonial vacío, sino una afirmación consciente de su relación en una nueva etapa familiar. “No éramos solo marido y mujer. Éramos mamá y papá”, escribió, subrayando que el compromiso hoy tiene un contexto distinto al de 2021.

Cómo comenzó la historia entre Paris Hilton y Carter Reum

Paris Hilton y Carter Reum se conocían desde hacía años a través de círculos sociales compartidos, pero su relación sentimental comenzó en 2019. Carter Reum, empresario y cofundador de la firma de inversión M13, representaba una figura diferente en la vida pública de París Hilton: menos espectáculo, más estabilidad.
Durante la pandemia, la pareja pasó largos periodos juntos, lo que aceleró la consolidación del vínculo. En febrero de 2021, Carter Reum le propuso matrimonio en una isla privada durante el cumpleaños número 40 de Paris Hilton. La boda se celebró en noviembre de ese mismo año con una ceremonia que combinó tradición, moda y exposición mediática.
Desde entonces, la narrativa de la heredera y empresaria cambió de forma visible. Su proyecto familiar se materializó con la llegada de sus hijos mediante gestación subrogada: Phoenix en 2023 y London poco después. La maternidad añadió una dimensión íntima a una figura históricamente asociada con el exceso mediático de los años 2000.

Para siempre no es suficiente tiempo contigo, Carter

La reciente propuesta en Turcas y Caicos actualiza su historia y su compromiso ya que no se trata de una repetición, sino de evolución ahora frente a sus hijos a quienes quieren mostrar que el amor no es estático, sino una decisión reiterada, de todos los días.
El mensaje publicado por Paris Hilton enfatiza en la continuidad: cinco años menos, para siempre adelante. La frase encapsula la intención de proyectar estabilidad en una industria donde las relaciones suelen estar bajo escrutinio constante.
La imagen de Paris Hilton en 2026 dista de la figura que protagonizaba escándalos hace dos décadas. Empresaria consolidada, madre y ahora protagonista de una renovación de votos que privilegia el entorno familiar, su narrativa pública se ha transformado.

Paris Hilton boda romance
Eurídice Aiymet Garavito García
