Paul Mescal y Gracie Abrams: así ha evolucionado su romance hasta los BAFTA 2026

En una industria donde las relaciones suelen construirse frente a los reflectores, Paul Mescal y Gracie Abrams han optado por una narrativa distinta: discreción primero, confirmación después. Lo que comenzó como especulación en 2024 hoy se percibe como una relación sólida que ha sabido avanzar lejos del exceso mediático.

Antes de iniciar esta etapa, Paul Mescal mantuvo una relación con Phoebe Bridgers, que terminó en 2023. También fue vinculado mediáticamente con su coprotagonista en Normal People, Daisy Edgar-Jones, aunque ambos han reiterado que comparten únicamente una amistad cercana. Por su parte, Gracie Abrams había salido anteriormente con el músico Hayes Bradley.

2024: Los primeros indicios

Los rumores comenzaron en junio de 2024, cuando fotografías de ambos en Londres despertaron sospechas. En agosto, fuentes cercanas señalaban que estaban conociéndose. Para octubre, Paul Mescal fue visto en un concierto de Gracie Abrams en el Radio City Music Hall, y en noviembre ella lo acompañó a la celebración posterior al estreno de Gladiator II en Los Ángeles, consolidando las primeras apariciones públicas.

2025: Entre escenarios y declaraciones cuidadosas

En abril de 2025, Gracie Abrams asistió a una función teatral protagonizada por Paul Mescal, demostrando apoyo profesional mutuo. En junio, durante el festival de Glastonbury, ambos coincidieron en distintos momentos del evento, incluyendo un video compartido en redes donde se les vio disfrutando de una presentación musical.

En septiembre, Paul Mescal habló en una entrevista con Rolling Stone sobre su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del foco público, dejando claro que prefiere proteger lo que considera íntimo.

2026: Confirmación en la alfombra roja

El 2 de febrero de 2026, Gracie Abrams celebró públicamente el cumpleaños número 30 del actor con imágenes personales en redes sociales. Semanas después, el 18 de febrero, ambos asistieron juntos a una proyección en Londres, marcando un primer paso hacia una exposición más abierta.

El momento decisivo llegó el 22 de febrero en los BAFTA Awards 2026, donde la pareja apareció vestida de Prada, intercambiando gestos afectuosos ante las cámaras. Más que una declaración formal, fue una confirmación visual de una relación que ha madurado con naturalidad.

A dos años de los primeros rumores, Paul Mescal y Gracie Abrams parecen haber encontrado un equilibrio entre privacidad y presencia pública.