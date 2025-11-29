Suscríbete
Dua Lipa, la nueva musa de Bvlgari para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Una campaña invernal donde Bvlgari transforma a Dua Lipa en un icono de lujo helado, mezclando joyería, atmósfera cinematográfica y fuerza femenina en pleno 2026

Noviembre 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
La temporada invernal toma otro significado cuando el lujo decide abrazarla. Para la campaña global de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, Bvlgari eligió a Dua Lipa como protagonista de un universo visual que combina grandeza arquitectónica, nieve cristalina y una estética que exhala poder. El resultado es más que una serie de imágenes, es una narrativa donde la joyería se convierte en luz y la cantante en un símbolo de elegancia contemporánea.

La escena parece salida de un sueño europeo a medianoche. Una cúpula monumental, copos de nieve cayendo con suavidad y la artista avanzando con una seguridad que atrae todas las miradas. Dua Lipa aparece con un abrigo negro de volumen envolvente que genera un contraste hipnótico con la blancura del entorno. Ese choque entre calidez y frío, entre sombra y resplandor, es clave en el lenguaje visual que Bvlgari propone para esta campaña.

La estética del lujo que respira

Bvlgari no busca un invierno realista, sino un invierno idealizado, curado al detalle para convertirse en escenario emocional. Las piezas de alta joyería no solo complementan el look, funcionan como centros de gravedad narrativa.
El collar de múltiples hileras, con su brillo líquido, enmarca el cuello de Dua Lipa como si capturara la luz del ambiente. Los anillos —metálicos, escultóricos— reflejan destellos que recuerdan al hielo pulido. Y cada gesto de la artista, desde sostener un puñado de nieve hasta caminar con la mirada fija hacia la cámara, refuerza la idea de un invierno que no es hostil, sino sofisticado.
La imagen transmite algo más profundo, un invierno donde el lujo no se esconde, sino que florece.

Una alianza creativa que evoluciona

Esta no es la primera vez que Bvlgari y Dua Lipa se encuentran, pero sí una de las campañas donde su vínculo estético se siente más maduro. La artista aporta una energía magnética, una mezcla de fuerza y suavidad que encaja con la visión moderna de la casa italiana. No se trata de posar, sino de encarnar una narrativa, la del lujo que se mueve, respira y se adapta a cada temporada sin perder su identidad.
La campaña funciona como un puente entre el universo emocional de la música y el universo táctil de la joyería. Dua Lipa se convierte en musa, pero también en presencia, alguien que sostiene la imagen de Bvlgari con naturalidad.

Eurídice Aiymet Garavito García
