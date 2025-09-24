Suscríbete
Rihanna y A$AP Rocky reciben a su tercer hija: Rocki Irish Mayers

Rihanna y A$AP Rocky celebran la llegada de su tercer hijo, Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre

September 24, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rihanna y A$AP Rocky reciben a su tercer hijo: Rocki Irish Mayers

Rihanna y A$AP Rocky han dado la bienvenida a su tercer hijo, consolidando aún más la familia que han construido en tan solo unos años. El nacimiento de la pequeña Rocki Irish Mayers ocurrió el pasado 13 de septiembre y la pareja decidió compartir la noticia a través de una publicación en Instagram, donde mostraron imágenes íntimas y tiernas que revelan el nombre y la fecha de llegada de su primera hija.

Un anuncio íntimo y celebrado

La pareja, que siempre ha mantenido un balance entre la discreción y la espectacularidad, sorprendió con una serie de fotografías en tonos cálidos y cercanos. Rihanna aparece sosteniendo a su bebé en un gesto que transmite calma y plenitud, mientras A$AP Rocky acompaña con una mirada cómplice. El anuncio fue recibido con una avalancha de felicitaciones por parte de celebridades y seguidores, quienes ven en este momento un nuevo capítulo en la historia personal y profesional de ambos.

La primera niña de la familia

Con el nacimiento de Rocki, Rihanna y Rocky completan un nuevo ciclo, hasta ahora habían sido padres de dos niños, RZA, nacido en 2022, y Riot, que llegó en 2023. La llegada de una niña aporta un matiz diferente a la dinámica familiar y consolida una tradición que parece muy personal: todos los nombres de sus hijos inician con la letra R, un guiño simbólico que refuerza la identidad del clan.

El simbolismo de un nombre

El nombre elegido, Rocki Irish, no solo mantiene la secuencia de iniciales, sino que también parece encerrar un significado profundo. Irish aporta un aire poético y universal, como si evocara raíces, memorias o afectos cercanos al corazón de la pareja. Es una elección que combina ternura con fuerza, muy en sintonía con la forma en la que Rihanna ha entendido su papel como madre: poderosa, auténtica y sin concesiones a lo convencional.

Rihanna, estilo y maternidad
La cantante y empresaria ha demostrado que la maternidad no la aleja de su esencia creativa. Durante sus embarazos anteriores, convirtió cada aparición pública en un manifiesto de estilo: vestidos ajustados que enaltecen la figura, transparencias que celebran la transformación del cuerpo y gestos que redefinen cómo se ve la moda maternal en el siglo XXI. Con Rocki, Rihanna reafirma su capacidad de integrar lo íntimo con lo público, mostrando que la maternidad también puede ser un acto de autoexpresión.

Eurídice Aiymet Garavito García
