El pantalón acampanado regresa como respuesta al exceso de skinny

Los pantalones acampanados regresan como una pieza clave del armario actual ya que estilizan, equilibran la silueta y se adaptan con naturalidad a looks sofisticados o relajados

Diciembre 24, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Los Angeles - December 04, 2025

DUTCH/Bauer-Griffin/GC Images

Los pantalones acampanados han vuelto a ocupar un lugar central en el guardarropa contemporáneo, no como una cita nostálgica ni como un gesto exagerado, sino como una pieza que responde con precisión al momento actual de la moda. Su fuerza no está en el recuerdo de otras décadas, sino en la manera en que dialogan con proporciones más relajadas, tejidos fluidos y una nueva idea de elegancia cotidiana.

A diferencia de versiones pasadas, el pantalón acampanado de hoy se construye desde el equilibrio. La clave está en el ajuste limpio en cadera y muslo, que se abre de forma progresiva a partir de la rodilla. Esa línea genera un efecto visual inmediato ya que alarga las piernas, ordena la figura y aporta movimiento sin necesidad de rigidez. Es una silueta que trabaja a favor del cuerpo, no en su contra.

En pasarela y street style, la prenda aparece en múltiples interpretaciones. Desde denim con caída suave hasta sastrería ligera en lana fría, lino o mezclas técnicas. Los tonos neutros —negro, crudo, gris piedra, café— dominan la conversación porque permiten que la forma sea la protagonista. También hay versiones en colores profundos que funcionan como punto focal cuando el resto del look se mantiene contenido.

Acampanados.jpg

Los pantalones acampanados regresan con fuerza en 2026

Pinterest

Uno de los grandes aciertos del pantalón acampanado es su versatilidad estética. Puede leerse sofisticado con una camisa estructurada y zapatos de punta, o relajado con una camiseta ajustada y sandalias planas. El contraste entre la parte superior más ceñida y la amplitud inferior crea una proporción visual que resulta favorecedora en distintos tipos de cuerpo.

En cuanto a estilismo, conviene prestar atención al largo. El dobladillo ideal roza el suelo sin arrastrar, lo suficiente para cubrir parcialmente el zapato y reforzar el efecto de verticalidad. Tacones, plataformas discretas o incluso flats con punta afinada funcionan especialmente bien. El objetivo no es dramatizar, sino acompañar la línea del pantalón.

Pantalones acampanados.jpg

Más que una tendencia pasajera, el pantalón acampanado se posiciona como una respuesta elegante a la necesidad de comodidad con intención

Pinterest

Esta prenda también encaja con una forma más consciente de consumir moda. Al no depender de estampados ni de detalles excesivos, su vigencia se extiende más allá de una temporada. Bien elegido, un pantalón acampanado se convierte en una base sólida del armario, capaz de adaptarse a cambios de estilo sin perder actualidad.

Más que una tendencia pasajera, el pantalón acampanado se posiciona como una respuesta elegante a la necesidad de comodidad con intención.

pantalones street style Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
