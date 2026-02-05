Suscríbete
Moda

Hebillas grandes, el básico más divertido y elegante de esta temporada

Protagonistas y estructurales, las hebillas grandes redefinen el papel del cinturón como elemento clave para dar forma, contraste e intención al look

Febrero 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 1 - Copenhagen Fashion Week AW26

Raimonda Kulikauskiene/WireImage

Las hebillas grandes dejaron de cumplir una función meramente práctica para convertirse en el centro visual del cinturón. Esta temporada no acompañan al look, lo estructuran. Su tamaño, forma y acabado determinan el tono del estilismo, marcando la diferencia entre un conjunto correcto y uno con intención clara.

Lejos de la discreción, las hebillas oversize se llevan visibles, contrastantes y, en muchos casos, deliberadamente protagonistas. Aparecen sobre pantalones de sastrería, vestidos fluidos, faldas minimalistas o incluso sobre capas exteriores, definiendo la silueta sin recurrir a recursos obvios. No buscan pasar desapercibidas, buscan ordenar.

El atractivo de estas piezas está en cómo equilibran forma y carácter. Una hebilla grande puede endurecer un look suave o relajar uno demasiado estructurado. En estilismos neutros, aporta un punto gráfico y en propuestas más elaboradas, funciona como ancla visual.

Esta temporada, los diseños apuestan por superficies limpias y formas contundentes. Hebillas rectangulares, ovaladas o escultóricas dominan sobre los detalles delicados. Los acabados metálicos pulidos, los tonos sólidos y las proporciones exageradas refuerzan su papel como elemento arquitectónico del outfit. El cinturón deja de ser un accesorio secundario para convertirse en una línea que organiza el conjunto.

Hebillas grandes (1).jpg

Las hebillas oversize se llevan visibles, contrastantes y, en muchos casos, deliberadamente protagonistas

Pinterest

Otra de sus ventajas es la versatilidad. Funcionan igual de bien en looks de día que en estilismos nocturnos, y se adaptan a distintas edades y estilos personales. Colocados a la cintura, redefinen la silueta; llevados más abajo, relajan la proporción. El mismo cinturón puede transformar un vestido amplio o dar estructura a un look monocromático.

También hay algo lúdico en su presencia. Las hebillas grandes permiten experimentar sin comprometer todo el outfit. Basta cambiar el cinturón para alterar la lectura completa del look. Ese margen de juego las convierte en una herramienta útil para quienes buscan renovar su estilo sin recurrir a prendas nuevas.

Cinturon Valentino (1).jpg

Hebillas rectangulares, ovaladas o escultóricas dominan sobre los detalles delicados

Getty images

Más que una tendencia pasajera, las hebillas grandes responden a una lógica de diseño clara, la de destacar el punto medio del cuerpo y devolverle intención a un accesorio que durante temporadas pasadas fue invisible gracias al minimalismo y esta temporada, el cinturón se ve, se nota y se piensa. Y la hebilla es la razón.

cintura Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
