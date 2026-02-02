Suscríbete
Moda

El traje de Bad Bunny en los Grammy 2026

Bad Bunny sorprendió al mundo con un sofisticado traje de terciopelo negro y un discurso disruptivo al levantar su Grammy

Febrero 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El traje de Bad Bunny en los GRAMMY 2026.jpg

El traje de Bad Bunny en los GRAMMY 2026

Getty images

En los GRAMMY Awards 2026, Bad Bunny apareció con un traje de Schiaparelli que se alejó de la teatralidad para centrarse en algo más complejo. No fue un look pensado para el impacto inmediato ni para la viralidad instantánea, sino una pieza que exigía atención y lectura. Un traje que no se agotaba en la primera imagen.

El punto de partida fue el smoking clásico. Terciopelo negro de textura profunda, camisa blanca de líneas limpias, pajarita contenida y una flor blanca en la solapa como único gesto ornamental frontal. Desde el frente, el conjunto parecía dialogar con la tradición de la alfombra roja masculina, sin embargo, esa aparente sobriedad era solo la mitad del discurso.

También te interesa...
68th GRAMMY Awards - Premiere Ceremony
Agenda
Todos los ganadores de los Grammy 2026
Febrero 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Calendario lunar para cortarte el cabello en abril 2025.png
Belleza
Calendario lunar para cortarte el cabello en febrero 2026
Enero 31, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La verdadera intervención aparecía en la espalda: una hilera vertical de ojales metálicos unidos por cordones cruzados que recorrían la prenda con precisión. No se trataba de un adorno decorativo ni de un guiño anecdótico, sino de una decisión estructural que alteraba por completo la lectura del traje. Schiaparelli trasladó su lenguaje surrealista —históricamente ligado al cuerpo femenino y al gesto escultórico— al terreno de la sastrería masculina sin forzarlo.

El contraste entre el frente clásico y la espalda intervenida generó una tensión interesante. El traje funcionaba en dos tiempos: primero como una prenda reconocible y luego como un objeto de diseño que cuestiona dónde termina la tradición y dónde comienza la experimentación. En un contexto como los GRAMMY 2026, donde la mayoría de los looks buscan impacto frontal, apostar por el reverso fue una decisión totalmente pensada.

Schiaparelli Bad Bunny.jpg

Bad Bunny en los Grammy 2026

Getty images

La elección del terciopelo reforzó esta lectura. Al absorber la luz en lugar de reflejarla, el material permitió que el detalle metálico se integrara sin estridencia. Nada brillaba de más. Todo estaba calibrado para sostener la elegancia, casi silenciosa, que contrastó con el exceso habitual de la alfombra roja.

Este Schiaparelli también encaja con la evolución estética de Bad Bunny en eventos de alto perfil. Su relación con la moda ha pasado del gesto disruptivo a una etapa más sofisticada, donde el peso está en la idea y no en la provocación.

Bad Bunny Schiaparelli.jpg

Bad Bunny en la alformbra roja de los Grammy 2026

Getty images

En los GRAMMY 2026, el traje de Schiaparelli no buscó redefinir el smoking ni romper con él. Lo que hizo fue algo más sutil y, por eso mismo, más efectivo: demostrar que la moda masculina puede avanzar desde la precisión, el detalle y la inteligencia visual.

Bad Bunny Schiaparelli Grammys
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Germanier - Backstage - Paris Fashion Week - Haute Couture Week Spring/Summer 2026
Moda
La desaceleración del lujo y por qué este momento importa más de lo que parece
Enero 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 3 - Copenhagen Fashion Week AW26
Moda
Copenhagen Fashion Week cumple 20 años
Enero 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Pieter Mulier deja la dirección creativa de Alaïa.jpg
Moda
Pieter Mulier deja la dirección creativa de Alaïa
Enero 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El momento más Bridgerton de JLo.jpg
Moda
El momento más Bridgerton de JLo
Enero 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jacob Elordi rompe los límites de la moda unisex con un abrigo de Chanel.png
Moda
Jacob Elordi rompe los límites de la moda unisex con un abrigo de Chanel
El photocall de Cumbres borrascosas deja una de las imágenes más comentadas de la temporada y confirma cómo ciertas prendas cambian de significado según quién las lleva
Enero 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_622918030_18562004617021416_1473821150117990691_n (1).jpg
Moda
El nuevo lenguaje de Victoria Beckham encuentra eco en Margot Robbie
Margot Robbie adopta los códigos de Victoria Beckham en SS26 a través de siluetas amplias, plumas discretas y una elegancia que refleja una nueva propuesta para el cine
Enero 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Warner Bros. Pictures And MRC Presents World Premiere Of "Wuthering Heights" - Red Carpet
Moda
El collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor que Margot Robbie llevó al estreno de Cumbres borrascosas
Margot Robbie eligió el histórico collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor para presentar Cumbres borrascosas en Los Ángeles, una decisión mucho más relevante de lo que parece
Enero 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Con Specula Mundi, Alessandro Michele reimagina a Valentino en la Alta Costura 2026.jpg
Moda
Con Specula Mundi, Alessandro Michele reimagina a Valentino en la Alta Costura 2026
En su primer desfile tras la muerte de Valentino Garavani, Alessandro Michele presenta Specula Mundi, una propuesta de Alta Costura 2026 que replantea la moda como contemplación, mito y experiencia íntima
Enero 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García